Juhi Chawla porte plainte contre la mise en œuvre de la 5G en Inde, voici pourquoi

Juhi Chawla a déposé une plainte contre la mise en œuvre de la 5G en Inde. L’acteur dit que même si elle n’est pas contre la technologie et qu’elle l’utilise également, elle estime qu’il est important de s’attaquer aux problèmes qu’elle cause à l’environnement. La première audience a eu lieu lundi.

« Nous ne sommes pas contre la mise en œuvre des progrès technologiques. Au contraire, nous apprécions d’utiliser les derniers produits que le monde de la technologie a à offrir, y compris dans le domaine des communications sans fil. Cependant, tout en utilisant ce dernier type d’appareils, nous sommes dans un dilemme constant, car après avoir fait nos propres recherches et études concernant le rayonnement RF des gadgets sans fil et des tours de réseau cellulaire, nous avons des raisons suffisantes de croire que le rayonnement est extrêmement nocif et préjudiciable à la santé et à la sécurité des personnes, » elle dit.

L’argument de Juhi tourne autour de la conviction que si les projets de l’industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, aucune personne, aucun animal, aucun oiseau, aucun insecte et aucune plante sur Terre ne pourra éviter l’exposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an. année, à des niveaux de rayonnement RF de 10 à 100 fois plus élevés que ce qui existe aujourd’hui. Ces plans 5G menacent de provoquer des effets graves et irréversibles sur les humains et des dommages permanents à tous les écosystèmes de la Terre.

Une déclaration officielle partagée par le porte-parole de Juhi se lit comme suit: « La présente action est en cours d’institution pour demander une directive de ce tribunal honorable aux défendeurs en armes, pour nous certifier et, par conséquent, au grand public, que la technologie 5G est sûre. à l’humanité, à l’homme, à la femme, à l’adulte, à l’enfant, au nourrisson, aux animaux et à tous les types d’organismes, à la flore, à la faune et à leur appui, à produire leurs études respectives concernant les rayonnements RF à travers les tours de téléphonie mobile, et si elles ne sont pas déjà menées, de mener également une recherche efficace, et sans la participation d’intérêt privé, et de fournir ensuite le rapport et de déclarer si la mise en œuvre de la 5G en Inde serait sûre ou non, sans égard à la santé et à la sécurité des citoyens actuels et futurs sur L’Inde, y compris les petits enfants et les nourrissons, ainsi que les nourrissons des générations à venir. «