Mardi, les créateurs du prochain film de Juhi Chawla La série à suspense Hush Hush a laissé tomber la bande-annonce. Juhi Chawla est allé sur Instagram et a partagé la bande-annonce avec la légende : “Certains secrets ne peuvent pas être gardés silencieux trop longtemps #HushHushOnPrime, 22 septembre.”



Dirigée par Tanuja Chandra, la série est prête à être diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video à partir du 22 septembre 2022, avec Juhi Chawla, Soha Ali Khan, Kritika Kamra, Karishma Tanna et Shahana Goswami. Remplie de mystères, de suspense et de drame, la bande-annonce de Hush Hush donne un aperçu de la vie de quatre amis – un puissant lobbyiste Ishi Sangamitra (Juhi Chawla), un ex-journaliste d’investigation Saiba Tyagi (Soha Ali Khan), un créateur de mode autodidacte la créatrice Zaira Shaikh (Shahana Goswami) et une Dolly Dalal (Kritika Kamra) piégée dans la société, qui se retrouvent à dévaler un trou de lapin de mensonges, de tromperies et de secrets après que leur monde privilégié soit devenu sombre et dangereux.







Leurs vies basculent lorsqu’un flic intelligent Geeta (Karishma Tanna) entreprend de percer le mystère qui implique également l’amie d’enfance d’Ishi, Meera (Ayesha Jhulka). L’acteur Juhi Chawla fera ses débuts numériques avec la prochaine série “Hush Hush” et a déclaré : “J’ai hâte de me lancer dans un nouveau voyage dans l’espace numérique en croissance rapide avec Prime Video.



La plateforme a révolutionné l’art de la narration avec des originaux à succès qui ont captivé le public à travers le pays. L’intrigue de Hush Hush a retenu mon attention, et j’ai su en un instant qu’il s’agissait d’un projet spécial sur lequel j’aimerais travailler. J’ai toujours été un admirateur du travail extraordinaire produit par Abundantia Entertainment et c’était spécial de collaborer avec Vikram et sa merveilleuse équipe. Je suis ravi de travailler aux côtés d’acteurs phénoménaux tels que Soha, Shahana Kritika, Karishma et Ayesha et je suis certain que le public résonnera avec la série et continuera à accorder son amour à la série et à moi alors que j’entame ce nouveau chapitre.”

L’acteur Soha Ali Khan a déclaré : “Hush Hush traite d’un ensemble d’aspects austères que les femmes rencontrent de nos jours et je suis ravi de collaborer avec Amazon Prime Video et Abundantia Entertainment pour donner vie à ce projet stellaire. J’ai passé un moment merveilleux Tournage avec Juhi, Shahana, Kritika, Karishma et Ayesha. Avoir un environnement à prédominance féminine a apporté un sentiment d’excitation et de plaisir qui se traduira à l’écran pour que les téléspectateurs puissent le voir. Je suis certain que le public sera captivé tout au long de la série et s’y rapportera.”

Kritika Kamra a déclaré: “Je suis ravie de retrouver Prime Video pour une autre série extraordinaire avec une intrigue captivante qui engagera un public de tous les intérêts. Avoir un casting et une équipe de femmes avec qui travailler rend ce projet encore plus spécial. Je peux ` N’attendez pas que le public assiste à ce que nous avons créé et je suis sûr qu’il appréciera les rebondissements au fur et à mesure qu’ils se dérouleront.” Karishma Tanna a déclaré : “Hush Hush est ma deuxième série avec Prime Video cette année et je suis super ravi de faire partie de cette brillante histoire. Travailler avec Tanuja, Vikram Malhotra et Abundantia Entertainment et surtout avec mes incroyables co-acteurs a été une expérience formidable, c’était aussi beaucoup de plaisir et d’apprentissage. Je suis sûr que le public appréciera ce récit exaltant qui dévoile les vérités obscures de l’environnement dans lequel nous vivons.”



(Avec les entrées de l’ANI)