Juhi Chawla explique pourquoi elle a déposé un plaidoyer et dit « Je ne suis pas contre la technologie 5G » | Nouvelles des gens

Mumbai : l’actrice et écologiste de Bollywood Juhi Chawla s’est rendue sur les réseaux sociaux mercredi pour affirmer qu’elle n’était pas contre la technologie 5G, mais qu’elle voulait simplement savoir si elle était sans danger pour tous.

Juhi Chawla a partagé une vidéo sur Instagram mercredi où, s’exprimant en hindi et en anglais, elle a déclaré: « Il y a eu tellement de bruit ces derniers jours que je ne pouvais presque pas m’entendre moi aussi! Et j’ai l’impression qu’un message très important s’est probablement perdu au milieu de tout cela le bruit, c’est-à-dire que nous ne sommes pas contre la 5G. En fait, nous l’accueillons. Veuillez l’apporter. «

« Tout ce que nous demandons, c’est que les autorités certifient que la 5G est sûre. Veuillez la certifier et publier vos études et recherches faites à ce sujet sur le domaine public afin que nous nous débarrassions de cette peur qui est la nôtre. Nous voulons juste savoir que c’est le cas. sans danger pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les enfants à naître, pour les personnes âgées, infirmes, pour la flore, la faune. C’est tout ce que nous demandons », a déclaré l’actrice dans sa vidéo.

La vidéo de Juhi arrive quelques jours seulement après la Haute Cour de Delhi a rejeté la poursuite intentée par elle contre la mise en place de réseaux sans fil 5G dans le pays, et a également infligé une amende de Rs 20 lakh pour abus de la procédure légale.

Le plaidoyer déposé par Juhi Chawla, Veeresh Malik et Teena Vachani a affirmé que la technologie sans fil 5G peut être une menace potentielle pour provoquer des effets irréversibles et graves sur les humains et qu’elle pourrait également endommager de manière permanente les écosystèmes de la terre.