COLUMBUS, Ohio: Dorka Juhasz et Aaliyah Patty ont tous deux eu des doubles-doubles et le n ° 11 Ohio State a dominé les premier et troisième quarts pour remporter une victoire de 83-59 sur le Minnesota dimanche.

Juhasz a eu son quatrième double-double consécutif et 30e de sa carrière avec 18 points et 10 rebonds. Patty avait 14 et 10. Jacy Sheldon a marqué 17 points pour les Buckeyes (11-2, 7-2 Big Ten Conference), qui ont remporté neuf matchs consécutifs dans la série.

Kadiatou Sissoko a marqué 13 points pour les Golden Gophers (5-8, 4-7) avec Sara Scalia et Klarke Sconiers en ajoutant 12 chacune.

Ohio State a réussi 10 des 18 tirs au premier quart et a forcé six revirements à prendre une avance de 25-14 après un quart. Il était de 39-30 à la demie avant que les Buckeyes aient eu des points de 15 et 7 points d’affilée au troisième quart pour remonter jusqu’à 28. Ils étaient 10 sur 21 du terrain et ont forcé sept revirements au troisième.

Le Minnesota, qui a tiré 38%, avait 25 chiffres d’affaires de l’état de l’Ohio transformés en 27 points. Les Buckeyes ont tiré 45,5% avec neuf 3.

Ohio State joue au Wisconsin mercredi lorsque le Minnesota affrontera l’Illinois à domicile.

