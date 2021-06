Jugez strictement Shirley Ballas dans une nouvelle peur du cancer après avoir trouvé une bosse dans son épaule

La juge STRICTEMENT Shirley Ballas a été victime d’une nouvelle alerte au cancer à cause d’une bosse à l’épaule.

L’homme de 60 ans subit une attente inquiétante des résultats des tests.

La star de Strictly Come Dancing Shirley Ballas subit une nouvelle peur du cancer après avoir trouvé une bosse à l'épaule

Le juge de 60 ans attend avec inquiétude les résultats après deux précédentes frayeurs

Il y a des antécédents de cancer dans la famille de Shirley et elle a déjà eu deux frayeurs. Maintenant, elle espère que le dernier gonflement n’est qu’un ganglion, une croissance bénigne.

Le favori de Strictly Come Dancing a déclaré: «C’est quelque chose entre deux os et ils ne sont pas encore vraiment sûrs de ce que c’est.

« Ils ont fait la teinture et les IRM plus ceci et cela. J’obtiens les résultats en quelques semaines. Le monsieur semble penser que tout ira bien, mais c’est quand même inquiétant.

La mère de Shirley, Audrey, a reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2019, sa grand-mère a subi plusieurs interventions pour lutter contre la maladie et sa tante en souffrait également.

Elle s’est fait retirer ses implants mammaires DD il y a deux ans après la découverte d’une excroissance dans sa poitrine et a subi une coloscopie après des résultats inquiétants.

Un ganglion peut disparaître avec peu ou pas de traitement ou peut nécessiter une intervention chirurgicale pour être retiré.

Shirley a dit « C'est quelque chose entre deux os et ils ne sont pas encore vraiment sûrs de ce que c'est »

La star espère que la masse n'est qu'un ganglion, une croissance bénigne

Cela survient alors que la famille de Shirley a des antécédents de cancer avec sa mère, sa grand-mère et sa tante qui luttent toutes contre la maladie





Shirley, qui était positive au Covid-19 en mars, est en bonne santé et déterminée à être prête pour la série 19 de l’émission de danse BBC One cet automne.

Mais elle ne sait pas si son collègue juge Bruno Tonioli, 65 ans, sera de retour en raison de l’incertitude concernant les restrictions entre le Royaume-Uni et les États-Unis, où il est également populaire dans Dancing With The Stars.

Shirley a ajouté : « Je connais Bruno. S’il peut le faire, il le fera.