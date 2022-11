Jugez loin : une couverture peut en dire beaucoup sur un livre

Il s’avère qu’un vieil adage pourrait être faux – vous pouvez juger un livre par sa couverture après tout, disent les auteurs et les concepteurs de livres.

“Si vous avez ce cow-boy torse nu qui regarde dans le champ, son camion à proximité, vous savez ce qu’il y aura dans ce livre”, a déclaré la créatrice de couverture Brigid Pearson. La revue du dimanche.

Pearson, un artiste de conception de couvertures basé à New York, a conçu des milliers de couvertures de livres, y compris la couverture de poche du best-seller du New York Times. Pachinko, un roman de fiction historique de Min Jin Lee. Elle dit que chaque genre a sa propre approche unique.

“J’ai conçu pour la romance… C’est un langage très spécifique”, a déclaré Pearson.

“Ces réunions sont vraiment amusantes, on parle de cow-boys maquillés. On parle beaucoup de pectoraux, de leur chemise, des traits de leur visage et de leurs jeans.”

Que le genre soit romanesque, thriller ou fantastique, les artistes, designers et auteurs qui collaborent sur des couvertures de livres disent qu’ils sont plus critiques pour le succès ou l’échec d’un livre que la plupart des gens ne le pensent.

Auteur vs designer

Lorsque l’artiste Jaya Miceli aborde un nouveau titre, elle a besoin de capturer beaucoup d’informations dans une seule image.

“J’essaie vraiment d’avoir une idée, un sentiment ou une humeur de l’histoire”, a déclaré Miceli.

Miceli, directeur artistique senior pour l’empreinte Scribner chez Simon & Schuster et concepteur de couverture indépendant à Brooklyn, a conçu la couverture du thriller populaire La fille du train par Paula Hawkins

Pour ce livre, Miceli a déclaré qu’elle s’était éloignée d’une interprétation littérale du titre et était devenue plus abstraite.

“J’ai essayé de créer ce sentiment d’être cette vraie personne assise dans le train, cette fille qui est ivre et qui n’est pas fiable. Et donc les lettres deviennent, vous savez, doublées et pas tout à fait claires”, a-t-elle déclaré.

Brigid Pearson a conçu la couverture de poche du best-seller Pachinko du New York Times de Min Jin Lee. (Grand Central Publishing)

Miceli a déclaré que parfois, ce qui ressort du processus de conception est profond, comme lorsqu’elle a conçu une couverture pour Le voleur prêt à l’emploiun thriller d’Augustus Rose.

“L’auteur a dit quelque chose comme : ‘Merci d’avoir conçu la couverture que je ne savais pas que je voulais.'”

Mais l’auteur torontois Naben Ruthnum a déclaré que les choses ne se passent pas toujours aussi bien et que la relation entre l’écrivain et l’artiste peut parfois être conflictuelle. Ruthnum a écrit des livres tels que Curry : lecture, alimentation et course ; Héros de notre temps; et Te trouver dans le noir.

Et, admet-il, l’auteur ne sait pas toujours mieux.

“Vous ne pouvez pas faire confiance aux valeurs esthétiques d’un auteur pour être la bonne décision marketing”, a déclaré Ruthnum. “Je pense que les auteurs peuvent souvent être vraiment injustes envers les concepteurs et penser qu’ils savent exactement à quoi le livre devrait ressembler.”

Il a dit qu’il y avait souvent plus que l’auteur et le concepteur impliqués. Une équipe de vente, une équipe de publicité et l’éditeur du livre participent tous au processus.

“Ce sont des opinions précieuses car ce sont les personnes qui interagissent le plus avec le public et qui voient quelle couverture va réellement aider le livre à se vendre”, a déclaré Ruthnum.

Omar El Akkad est l’auteur de What Strange Paradise. (Radio-Canada)

Mais Omar El Akkad a déclaré que le processus de conception est complètement différent de l’écriture du livre. L’auteur canadien égyptien de Quel étrange paradis dit que l’écriture est une tâche très individuelle, mais ce qui vient après ne l’est pas.

“Soudain, vous voyez quelqu’un d’autre prendre une œuvre et il peut l’interpréter d’une manière entièrement différente”, a déclaré l’auteur lauréat du prix Giller.

“C’était un rappel que cette chose que j’avais créée sortait maintenant dans le monde pour être interprétée de très nombreuses manières différentes.”

Tendances de couverture

Comme le cow-boy torse nu sur un roman d’amour ou le double lettrage sur La fille du trainles couvertures peuvent vous indiquer le genre du livre.

Et la répétitivité, a déclaré Ruthnum, peut être utile.

“J’avais peur que mes thrillers, en particulier, aient l’air un peu trop génériques, qu’ils ressemblent à un autre thriller”, a déclaré Ruthnum.

L’artiste Jaya Miceli voulait créer un sentiment de manque de fiabilité dès la couverture de The Girl on the Train. (Doubleday Canada)

“Ce qui aide réellement votre thriller à se vendre, c’est la similitude avec deux autres livres du genre.”

La couverture et le titre d’un livre sont souvent le produit de leur époque. Il fut un temps où de nombreux thrillers avaient le mot fille dans le titre, de Fille disparue à La fille du traindit Ruthnum.

L’une des tendances de couverture populaires est connue sous le nom de blob books, qui sont constitués d’art abstrait avec le titre.

Ruthnum théorise que ces types de couvertures sont populaires parce qu’ils ont fière allure sur un écran de téléphone, mais Pearson souligne un autre avantage : les économies de coûts.

“Avant, nous pouvions concevoir des photographies sur mesure et embaucher des photographes, des mannequins et des stylistes, mais il n’y a plus d’argent pour le faire”, a déclaré Pearson.

“Mais nous pouvons tous aller sur nos iPads et dessiner de la typographie et créer de très jolis arrière-plans abstraits, et ils ressortent très bien.”

Comme vu à la télé

Frapper un autocollant “tel que vu sur Netflix” ou changer une couverture pour l’affiche du film du livre est également une tendance populaire de nos jours. Ruthnum a déclaré que cela pouvait donner du cachet à un livre.

“Je pense que parfois nous avons plus de recul sur ces choses à mesure qu’elles vieillissent”, a déclaré Ruthnum.

“Si vous avez une copie de Sept piliers de la sagesse par TE Lawrence qui a [actor] Peter O’Toole dans sa tenue de Lawrence d’Arabie sur la couverture, c’est un livre plutôt cool, non ? Parce qu’il est maintenant associé à autre chose. C’est un bel artefact culturel.”

Mais tout le monde n’est pas fan de la tendance.

“Je n’ai jamais aimé ça une seule fois… Je n’ai jamais ramassé une de ces choses et pensé:” Oh, c’était une excellente décision artistique “”, a déclaré El Akkad.

TE Lawrence était un archéologue britannique, officier militaire et auteur de Seven Pillars of Wisdom. (Manchot)

Mais El Akkad plaisante en disant qu’il est prêt à changer de ton, pour le bon prix.

“Si jamais cela arrive à l’un de mes livres, à cause de la somme d’argent en jeu… je reviendrai sur cette émission et vous dirai combien j’aime la nouvelle couverture qui est une affiche de film et combien cela signifie pour moi personnellement. Et Je vais mentir parce qu’ils m’ont donné beaucoup d’argent.”

Et cela va à la racine de la couverture – l’argent. Une belle couverture aide un livre à se vendre. C’est l’expérience de Kevin Buckley. Il travaille chez TYPE Books à Toronto depuis 16 ans et dit qu’il est très important d’avoir une couverture qui attire l’attention d’un client.

“C’est très important pour la simple raison que vous choisissez des choses avec vos yeux lorsque vous regardez une table pleine de livres”, a déclaré Buckley.

Et El Akkad a dit que vous pouvez, dans un sens, également juger de la qualité d’un livre à partir de la façon dont il est affiché.

“Si vous prenez un livre et qu’il a une couverture époustouflante, il y a de fortes chances que beaucoup de personnes impliquées dans ce processus aient été tellement émues par le livre qu’elles sont allées au-delà et ont vraiment essayé d’en capturer l’essence.”

