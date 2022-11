Juges sous le feu : Défendre l’État de droit avec un stylo et une arme à feu en Ukraine

Cela fait un peu plus de huit mois qu’Ivan Mishchenko a troqué sa robe noire raffinée et son écharpe blanche contre du camouflage et du Kevlar.

En tant que juge à la Cour suprême d’Ukraine, le début des hostilités avec la Russie l’a également contraint à échanger l’épée de la justice contre un fusil d’assaut.

Les juges, vous l’avouera-t-il volontiers, ne font généralement pas la guerre. Mais il a qualifié le choix qui s’offrait à lui et à son pays d'”existentiel”.

“C’est le choix que j’ai dû faire”, a déclaré Mishchenko à CBC News lors d’une entrevue lundi, en marge d’une conférence sur la justice internationale à Ottawa. “C’est un honneur et un privilège de protéger mon pays par tous les moyens possibles.”

Au départ, il était réserviste volontaire dans les bataillons territoriaux de l’armée, mais il est ensuite devenu membre à temps plein de la force régulière. Mishchenko, marié et père de trois enfants, est officier d’infanterie; un lieutenant, avec un peloton de combat.

Là où il a pesé les deux côtés d’un argument, Mishchenko, 40 ans, a déclaré qu’il avait maintenant une meilleure appréciation de la notion de justice compte tenu des sacrifices dont il avait été témoin, tant parmi les soldats que parmi les civils.

“L’État de droit n’est pas que des mots pour nous. Il a un sens”, a déclaré Mishchenko. “Alors, nous avons mis quelque chose dans ces mots.”

“Ils sont totalement détruits”

Son unité a combattu à l’extérieur de Kyiv, alors que les forces russes ont été repoussées au printemps dernier, et dans le nord-est du pays, où les forces ukrainiennes ont libéré de vastes étendues de territoire cet été, y compris la ville d’Izium, où de violents combats ont eu lieu.

“Beaucoup de villages, de petites villes, ça existe [only] sur la carte maintenant », a-t-il dit. « Ils sont totalement détruits. Alors… c’est juste une terre vide, avec des trous de bombes, et tout est détruit et vous ne pouvez les voir que sur la carte.”

Alors qu’il rencontre des gens au milieu des ruines d’un territoire autrefois occupé, il dit qu’il essaie de leur assurer qu’ils reconstruiront, reconnaissant que les êtres chers qu’ils ont perdus ne pourront jamais être remplacés.

Mishchenko fait partie des quatre juges de la Cour suprême et des 15 membres du personnel de la Haute Cour qui se sont portés volontaires pour le service de première ligne. Au niveau des tribunaux inférieurs, 60 juges et 311 membres du personnel se sont enrôlés.

Lundi, le juge en chef ukrainien Vsevolod Kniaziev s’adresse à la conférence de l’Organisation internationale pour la formation judiciaire à Ottawa. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Le juge en chef du pays, Vsevolod Kniaziev, a parlé des juges ukrainiens dans les territoires occupés qui ont été persécutés, arrêtés et menacés s’ils ne rejoignent pas les rangs des juges russes. Au moins trois juges – toutes des femmes – ont été tuées depuis l’hiver dernier – deux lors d’une attaque au missile à Odessa en juillet dernier, l’autre a été abattue par les troupes russes alors qu’elle tentait de fuir la ville de Tchernihiv en mars.

Il y a deux semaines, dit Kniaziev, il y a eu une brève lueur d’espoir lorsqu’un juge de la ville occupée de Marioupol, qui a été enlevé sur le bord de la route en mars dernier par des forces paramilitaires soutenues par la Russie, a été libéré lors d’un échange de prisonniers.

Yulia Matveyeva – une juge du tribunal de district – a été ciblée en raison de sa position, a-t-il ajouté.

“Je suis tellement fier de ma collègue et je la remercie pour son courage, son endurance et sa fidélité à [her] serment du juge, [which] elle a démontré », a déclaré Kniaziev.

Les tribunaux continuent de fonctionner

Kniaziev a déclaré à la conférence de l’Institut national de la magistrature (INM) du Canada que les roues de la justice continuent de tourner en Ukraine, malgré de violents combats dans le sud et l’est du pays et au mépris des attaques quotidiennes de roquettes, affirmant que plus de trois millions de décisions de justice ont été rendues depuis le début des grandes hostilités en février dernier.

Quatre-vingt-cinq palais de justice (11 % du total du pays) ont été endommagés ou détruits lors des combats et 95 cours d’appel et tribunaux locaux ne sont pas en mesure d’administrer la justice en raison des conditions.

“Certains d’entre eux – 75 [of the] des locaux ou des institutions judiciaires ont subi des dommages – fenêtres brisées, façades endommagées – ou des bâtiments, des salles d’audience endommagées”, a déclaré Kniaziev, ajoutant que certains bâtiments n’avaient “pas d’évacuation, pas d’électricité, etc.”.

Et puis les bâtiments de la zone récemment libérée ont montré des signes d’avoir été “pillés par les troupes russes – ordinateurs volés, serveurs, systèmes de vidéoconférence, meubles”.

Regardez: La justice de la Cour suprême ukrainienne est en première ligne pour lutter contre la Russie:

La justice de la Cour suprême ukrainienne est en première ligne contre la Russie Ivan Mishchenko, un juge de la Cour suprême ukrainienne, a pris les armes dans la défense militaire du pays contre la Russie.

L’Ukraine a compensé le chaos — quelque peu — en redessinant les frontières juridictionnelles. Il doit également faire face à des tribunaux et des juges piégés de l’autre côté des lignes russes, a déclaré Kniaziev.

Prenant la parole avant la conférence, aux côtés du juge en chef canadien Richard Wager, Kniaziev a livré un message politique, demandant au Canada de veiller à ce que l’argent des actifs russes saisis soit utilisé pour aider à reconstruire son pays.

“L’Ukraine se bat pour la démocratie, et [has become] un avant-poste des valeurs démocratiques, un avant-poste pour la protection de l’État de droit en Europe et aussi pour la civilisation occidentale. L’Ukraine se bat pour son choix euro-atlantique et nous payons le prix fort”, a déclaré Kniaziev.

« Ce que je voudrais demander au Canada et aux Canadiens, c’est… d’adopter un mécanisme… comme la saisie des actifs et des biens de la Fédération de Russie et de rendre possible le recouvrement des pertes en Ukraine, en utilisant les actifs et les biens, qui se trouvent à l’extérieur de la Russie, parce que nous sache que la Russie ne paiera rien pour restaurer et reconstruire en Ukraine.”

Le Canada a gelé environ 122 millions de dollars d’actifs russes. Bien qu’il se soit donné le pouvoir de “saisir et vendre des actifs” appartenant à des personnes et entités figurant sur la liste des sanctions du Canada, le gouvernement fédéral ne l’a pas encore fait.