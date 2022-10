Juges, ministres, aujourd’hui chef de l’armée : les colons se soulèvent en Israël

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne entretient depuis longtemps une relation chaleureuse avec les colons juifs de Cisjordanie. Ces liens sont sur le point de s’approfondir.

Pour la première fois, un colon servira comme chef d’état-major de l’armée israélienne, devenant l’exécuteur de l’occupation illimitée de la Cisjordanie par Israël, maintenant dans sa 56e année.

La nomination du major-général Herzi Halevi a été approuvée dimanche et il devrait commencer son mandat de trois ans le 17 janvier.

L’ascension de Halevi couronne la transformation de plusieurs décennies du mouvement des colons d’un petit groupe d’idéologues religieux à une force diversifiée et influente au cœur du courant dominant israélien dont les membres ont atteint les plus hauts rangs du gouvernement et d’autres institutions clés.

Les critiques disent que l’influence politique démesurée des colons met en péril tout espoir de création d’un État palestinien indépendant et met en danger l’avenir du pays en tant que démocratie. Ils disent que la nomination de Halevi montre à quel point les colons et l’armée sont vraiment interconnectés.

“Il n’est pas surprenant que nous en soyons arrivés à un point où le chef d’état-major est aussi un colon”, a déclaré Shabtay Bendet du groupe de surveillance anti-colonisation Peace Now.

D’autres disent que Halevi, actuellement chef d’état-major adjoint, a eu une brillante carrière militaire et que son lieu de résidence n’affectera pas sa prise de décision. Il a été chef de l’unité d’élite Sayeret Matkal, ainsi que du renseignement militaire et a dirigé le commandement sud, d’où il a supervisé les opérations dans la bande de Gaza.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a fait l’éloge de Halevi en tant qu’officier d’éthique. “Je n’ai aucun doute qu’il est l’homme qu’il faut pour diriger l’armée”, a déclaré Gantz lors de sa nomination.

L’armée a refusé de mettre Halevi à disposition pour un entretien.

Né quelques mois seulement après la guerre du Moyen-Orient de 1967, lorsqu’Israël a capturé la Cisjordanie et a grandi à Jérusalem, Halevi est un descendant d’un rabbin considéré comme le père du mouvement colonial moderne.

Halevi vit à Kfar HaOranim, une colonie qui jouxte la ligne invisible entre Israël et la Cisjordanie.

Beaucoup de ceux qui déménagent à Kfar HaOranim pourraient avoir été attirés par des prix du logement moins chers dans un emplacement central entre Jérusalem et Tel Aviv, plutôt que par une idéologie radicale. Pourtant, choisir de vivre dans une colonie indique souvent même une certaine inclination politique nationaliste. De nombreux Israéliens hésitent encore à visiter certaines parties de la Cisjordanie.

Une recherche dans certains des discours et déclarations publiques passés de Halevi n’a pas révélé son opinion sur l’entreprise de colonisation juive.

Le mouvement des colons a embrassé le nouveau chef de l’armée.

“Nous sommes fiers que le nouveau chef de cabinet soit un résident”, a déclaré Israel Ganz, le chef du conseil régional des implantations qui comprend Kfar HaOranim. Il a dit qu’il s’attend à ce que tout chef d’état-major opère avec une croyance en la « droiture » de la colonisation juive et « approfondisse les racines » des colons juifs.

Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie fasse partie de leur État espéré, avec Jérusalem-Est et la bande de Gaza.

Depuis 1967, la population de colons est passée à quelque 500 000 personnes, qui vivent dans plus de 130 colonies et avant-postes en Cisjordanie. Près de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, la plupart d’entre eux dans des centres de population semi-autonomes administrés par l’Autorité palestinienne.

Une grande partie de la communauté internationale considère les colonies comme illégitimes et comme des obstacles à la paix, tandis qu’Israël considère le territoire comme son cœur biblique et essentiel à la sécurité.

Un système à deux vitesses est en place en Cisjordanie, les colons jouissant des mêmes droits que les citoyens en Israël, tandis que les Palestiniens sont soumis à un régime militaire. L’Autorité palestinienne administre des parties de la Cisjordanie mais elle est entravée à bien des égards par l’occupation.

Pour les Palestiniens, les soldats sont les exécutants les plus visibles de l’occupation. En vertu du droit international, une armée occupante est censée protéger les civils sous son règne, mais les Palestiniens considèrent généralement les soldats comme hostiles à leur égard.

Les soldats occupent les points de contrôle que les Palestiniens doivent franchir pour entrer en Israël ou ceux qui sont installés entre leurs villes, perturbant leur voyage. Les soldats mènent souvent des raids d’arrestation dans les zones autonomes palestiniennes, à la recherche de militants présumés. Les Palestiniens accusés de violence sont jugés, et presque toujours condamnés, par des tribunaux militaires. Israël considère ces mesures comme essentielles à sa sécurité.

Les critiques disent également que l’armée ferme les yeux sur la violence des colons contre les Palestiniens, qui s’est intensifiée ces derniers mois, y compris des saccages qui ont également ciblé des soldats. Dans un cas la semaine dernière, un garde d’une colonie rémunéré par le ministère de la Défense a été vu s’allier à un colon lors d’un affrontement avec des Palestiniens.

Pour les colons, l’armée renforce leur présence en Cisjordanie. Les soldats protègent les colonies. Les militaires escortent les colons lorsqu’ils veulent visiter des sites sensibles ou organiser une marche ou une manifestation. Un corps de défense dirigé par un général est chargé d’approuver le logement des colons, et certains des principaux commandants de l’armée sont des colons.

Oded Revivi, maire de la colonie d’Efrat, a déclaré qu’il ne croyait pas que le lieu de résidence de Halevi influencerait la façon dont il dirigeait l’armée en Cisjordanie, qui, selon lui, est dictée par les politiques des élus.

“Il a été choisi en raison de sa carrière, en raison de ses réalisations au cours de sa carrière”, a-t-il déclaré. “Cela n’a absolument rien à voir avec l’endroit où il vit.”

Au fil des ans, les colons ont atteint des postes clés dans les institutions israéliennes.

La liste actuelle des juges de la Cour suprême du pays comprend au moins deux colons. Les politiciens colons ont longtemps été ministres du Cabinet, y compris Avigdor Lieberman, qui a été ministre israélien des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances. Les colons ont occupé des postes clés dans les institutions culturelles et dans les organismes qui allouent les terres. L’ancien Premier ministre Naftali Bennett était auparavant un chef de file des colons, bien qu’il n’ait pas vécu dans une colonie.

Cette intégration, qui fait partie d’un effort concerté des colons depuis des années, n’est guère remise en question par les Israéliens.

De nombreux Israéliens accordent peu d’attention à l’occupation et les médias ignorent souvent l’approbation de nouveaux logements pour les colons, à moins que cela ne suscite des réprimandes internationales. Et les réactions contre le récit des colons sont souvent officiellement réduites au silence. Les écoles de la ville libérale de Tel-Aviv se sont vu récemment interdire de montrer des cartes qui délimitent la Cisjordanie, l’indiquant comme distincte d’Israël.

Le monde de la culture, autrefois un pilier du libéralisme et de la gauche accommodante d’Israël, a adopté les colons, les présentant dans des émissions de télé-réalité, tandis que les artistes et les musiciens acceptent de plus en plus de se produire dans les colonies ou d’accepter le financement de sponsors colons. Un rockeur populaire qui avait souvent dénoncé les colons leur a présenté ses excuses lors d’un récent concert dans la colonie de Beit El.

Diana Buttu, une commentatrice palestinienne, a déclaré qu’avoir un colon comme chef d’état-major fait craindre que la conduite de l’armée envers les Palestiniens ne s’aggrave, ne renforce encore l’occupation israélienne et ne rende la création d’un État palestinien d’autant plus improbable.

« Il y a cette fiction que les membres de la communauté internationale semblent avoir, selon laquelle il y a en quelque sorte Israël et puis il y a les colonies – comme si elles étaient séparées et séparées les unes des autres », a-t-elle dit. “Mais vraiment, en réalité, on voit que c’est tout un.”

Tia Goldenberg, l’Associated Press