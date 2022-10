Juges: grand jury défectueux, accusations de meurtre abandonnées pour un ex-flic

PHILADELPHIE (AP) – Un juge a rejeté mardi les accusations de meurtre et autres contre un ancien officier de police de Philadelphie accusé d’avoir tué par balle un homme noir dans le dos alors qu’il s’enfuyait, jugeant que les instructions données à un grand jury étaient erronées.

Ryan Pownall, 40 ans, faisait face à une accusation de meurtre au troisième degré lors de la fusillade en service en 2017 de David Jones, 30 ans. Les archives judiciaires ont montré que l’accusation ainsi que les accusations de mise en danger imprudente et d’armes contre Pownall ont été “annulées” mardi après une audience de requêtes devant un juge des plaidoyers communs.

Un message laissé aux avocats de Pownall n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le Philadelphia Inquirer a rapporté que la juge Barbara A. McDermott avait déclaré qu’il y avait “tellement de choses qui n’allaient pas” dans la façon dont les procureurs avaient donné des instructions aux grands jurés avant d’examiner l’affaire. Elle a accordé une requête des avocats de Pownall pour rejeter les accusations.

Jane Roh, porte-parole du procureur de district Larry Krasner, a déclaré que la décision avait été prise sans préjudice, ce qui signifie que le bureau “a plusieurs options” pour faire avancer l’affaire.

“Le bureau du procureur de district est fortement en désaccord à plusieurs niveaux avec la décision du tribunal aujourd’hui dans cette affaire, et examinera nos options dans les prochains jours”, a déclaré Roh.

Un procès dans cette affaire avait été retardé à plusieurs reprises, le plus récemment après que le bureau de Krasner eut demandé des éclaircissements à la Cour suprême de l’État sur la loi de l’État qui régit le moment où les tirs de la police sont considérés comme justifiés.

La police a déclaré que Pownall transportait une victime à l’unité spéciale des victimes lorsqu’il a vu Jones faire du vélo tout-terrain dans une rue de la ville. Le vélo de Jones avait calé et il s’est garé dans le parking d’une boîte de nuit. Pownall est également entré dans le parking, et quand il a fouillé Jones, il a dit qu’il avait senti une arme à feu.

Les responsables de la police ont déclaré que Pownall avait tenté de tirer sur Jones pendant la lutte, mais que son arme s’était coincée. Jones a jeté son arme et s’est enfui, et Pownall lui a tiré dessus, lui tirant dans le dos et le tuant. Le grand jury qui a recommandé les accusations a déclaré que Jones n’était “aucun danger pour quiconque dans sa fuite”.

Le président de l’Ordre fraternel de la police Lodge 5, John McNesby, a déclaré que le syndicat avait hâte de se battre pour que Pownall soit réintégré en tant qu’officier de Philadelphie. Pownall a servi dans la force pendant 12 ans avant la fusillade.

“Dès le début, nous avons qualifié le dépôt d’accusations pénales contre l’officier Ryan Pownall de honte absolue”, a déclaré McNesby dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Et aujourd’hui, un juge de Philadelphie a accepté et a abandonné toutes les charges pénales contre cet officier. Nous avons promis une défense vigoureuse contre toutes les accusations et heureux de voir que toutes les accusations criminelles ont été rejetées.

Le commissaire de police de Philadelphie de l’époque, Richard Ross, a déclaré lors d’une conférence de presse annonçant la suspension de Pownall que la première tentative de Pownall de tirer sur Jones était justifiée en vertu de la politique du département. Mais Ross a déclaré que des coups de feu supplémentaires tirés à environ 10 pieds (3 mètres) de distance – alors que Jones avait clairement laissé tomber le pistolet et avait le dos tourné – ne l’étaient pas.

La ville a accepté de verser 1 million de dollars à la famille de Jones dans le cadre d’un accord de règlement en 2018.

Selon les dossiers de la police, c’était la deuxième fois que Pownall était impliqué dans une fusillade en service où un suspect a été frappé dans le dos. Carnell Williams-Carney a été paralysé en 2010 après que Pownall et un deuxième officier lui aient tiré dessus alors qu’il s’enfuyait, le frappant une fois dans le dos. Un jury fédéral a statué dans un procès que Pownall et l’autre officier étaient justifiés d’ouvrir le feu.

