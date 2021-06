REMPLACEMENT Le juge strict Anton du Beke a triplé son salaire après avoir remplacé Bruno Tonioli dans le panel de l’émission.

Le Sun comprend qu’Anton, 54 ans, devrait empocher entre 175 000 £ et 200 000 £ – contre environ 65 000 £ en tant que danseur professionnel.

Le juge remplaçant Strictly Come Dancing Anton du Beke voit son salaire tripler

Anton, 54 ans, remplace Bruno Tonioli sur la série

Le vétéran de la salle de bal avait été pressenti pendant des années pour faire partie du jury et avait déjà passé une audition infructueuse.

Une source de l’émission a déclaré: « Autant Anton a publiquement nié qu’il briguait ce poste, il l’a très certainement fait. Et c’est une grande raison pour laquelle.

« Lui et beaucoup d’autres danseurs ont estimé qu’ils étaient sous-payés, mais maintenant il ne peut plus se plaindre. Anton ne gagnera pas autant que Bruno en raison de son expérience mais il sera quand même bien payé.

Bruno, 65 ans, est normalement payé 250 000 £ pour une série complète, mais les restrictions de voyage de Covid l’ont réduit de moitié l’année dernière. Il n’a pu faire des apparitions que via une vidéo depuis les États-Unis où il filme Dancing With The Stars.

L’Italien, qui est juge de l’émission depuis 2004, a révélé la semaine dernière qu’il ne ferait pas partie de l’émission de cette année.

Anton rejoindra désormais la juge en chef Shirley Ballas, 60 ans, Craig Revel Horwood, 56 ans, et Motsi Mabuse, 40 ans.

Le nouveau juge devrait empocher près de 200 000 £ pour la série, son salaire en tant que danseur professionnel de l'émission est passé de 65 000 £

Bruno, 65 ans, est normalement payé 250 000 £ pour une série complète

Une source de l'émission a déclaré: » Lui et de nombreux autres danseurs ont estimé qu'ils étaient sous-payés, mais maintenant il ne peut plus se plaindre «





Il a déclaré: « Tout le monde sait à quel point j’aime la série, donc le simple fait d’être impliqué est un énorme frisson chaque année. D’être invité à venir juger cette année, je suis tellement ravi.

Anton a révélé qu’il avait auditionné pour remplacer l’ancien juge en chef Len Goodman, 77 ans, en 2017 après avoir démissionné l’année précédente. Il a déclaré: « J’ai fait un test d’écran la dernière fois quand Len est parti. »

BBC Studios n’a fait aucun commentaire.