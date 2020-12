Trois des 14 ont fui vers la Syrie juste avant les attentats du 7 au 9 janvier 2015 à Paris, qui ont fait 17 morts, avec les trois hommes armés – qui ont revendiqué les meurtres au nom d’Al-Qaida et du groupe État islamique. Les 11 autres, tous de sexe masculin, formaient un cercle d’amis et de connaissances de la prison qui affirmaient que toute facilitation qu’ils auraient pu faire était à leur insu ou pour des crimes plus banals tels que le vol à main armée: des armes rangées dans une fermeture éclair que peu admettraient ouvrir, des véhicules, des communications et un appartement à louer à court terme comme abri.

L’un d’eux a joué jour et nuit pendant la période de trois jours et n’a appris ce qui s’était passé qu’après être sorti du casino. Un autre était un chauffeur d’ambulance qui fumait. Un troisième était un ami d’enfance de l’attaquant du marché, qui a été réduit en bouillie par ce dernier après s’être endetté.

C’est l’infection à coronavirus d’Ali Riza Polat, décrite comme le lieutenant du virulent attaquant antisémite du marché, Amédy Coulibaly, qui a dû suspendre le procès pendant un mois. Polat, dont les explosions blasphématoires et les insultes ont conduit à la réprimande du juge en chef, est le seul accusé présent pour faire face à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Un expert en écriture a déclaré que c’était Polat qui avait griffonné une liste d’armes et de munitions – ainsi que leurs prix – liées à l’attaque.

La peine minimale exigée par les procureurs est de cinq ans pour un suspect qui est passé acheter des armes et une voiture et qui a regardé son ami retirer le traceur GPS d’une motocyclette sans poser de questions.

Au total, les enquêteurs ont fouillé 37 millions de données téléphoniques, selon des déclarations vidéo de la police judiciaire. Parmi les hommes menottés derrière les tribunes fermées de la salle d’audience, flanqués d’officiers masqués et armés, il y en avait plusieurs qui avaient échangé des SMS ou des coups de téléphone avec Coulibaly dans les jours qui ont précédé l’attaque. Ils décrivent tous les contacts comme une communication normale entre connaissances.

Parmi ceux qui ont témoigné se trouvaient les veuves de Chérif et Saïd Kouachi, les frères qui ont pris d’assaut les bureaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et ont décimé les rédacteurs en chef du journal dans ce qu’ils croyaient être un acte de vengeance pour la publication de caricatures du prophète Mahomet. années avant. Les bureaux de Charlie Hebdo avaient déjà été bombardés et non marqués, et les rédacteurs en chef étaient protégés 24 heures sur 24. Mais ce n’était pas assez.

Au total, 12 personnes sont mortes dans cette attaque. Le premier était Frédéric Boisseau, qui travaillait dans la maintenance. Puis les Kouachis ont attrapé Corinne Rey, une dessinatrice qui avait commencé à fumer, et l’ont forcée à entrer le code de la porte à l’étage. Elle les a regardés avec horreur ouvrir le feu lors de la réunion éditoriale. Pendant des années, elle a nourri une culpabilité paralysante d’avoir épargné sa vie alors que tant d’autres sont morts.

«Je n’ai pas été assassinée, mais ce qui m’est arrivé était absolument horrible et je vivrai avec ça jusqu’à la fin de ma vie», a-t-elle déclaré. «Il m’a fallu un certain temps pour comprendre, mais je ne suis pas responsable de cela. Les seuls coupables sont les Kouachis et leurs acolytes. «

Le lendemain, Coulibaly a tiré et tué une jeune policière après avoir omis d’attaquer un centre communautaire juif de la banlieue de Montrouge. À ce moment-là, les Kouachis étaient en fuite et la France était paralysée par la peur.

Les autorités n’ont pas immédiatement lié la fusillade au massacre de Charlie Hebdo. Ils se sont rapprochés des frères fugitifs lorsque les premiers avertissements sont venus d’un homme armé dans un supermarché casher. C’était un vendredi après-midi hivernal, et les clients se précipitaient pour finir leurs achats pour le sabbat lorsque Coulibaly est arrivé avec un fusil d’assaut, des pistolets et des explosifs. Avec une caméra GoPro attachée à son torse, il a abattu méthodiquement un employé et un client, puis a tué un deuxième client avant de commander à un caissier de fermer les stores métalliques du magasin, des images montrées dans une salle d’audience silencieuse.

La première victime, Yohan Cohen, mourait par terre et Coulibaly s’est tourné vers une vingtaine d’otages dans la pièce et lui a demandé s’il devait «le tuer». Malgré les appels à le laisser seul, Coulibaly a tiré un coup de feu mortel, selon le témoignage de la caissière Zarie Sibony.

«Vous êtes juifs et français, les deux choses que je déteste le plus», leur a-t-il dit.

À environ 40 kilomètres de là, les frères Kouachi ont été acculés avec leurs propres otages dans une imprimerie. En fin de compte, les trois assaillants sont morts dans des descentes de police presque simultanées. Il s’agissait de la première attaque en Europe revendiquée par le groupe État islamique, qui a de nouveau frappé Paris plus tard cette année-là avec un effet encore plus meurtrier.

Le cœur du procès est de savoir qui les a aidés et comment. Les procureurs ont déclaré que les Kouachis autofinancaient essentiellement leur attaque, tandis que Coulibaly et son épouse, Hayat Boumeddiene, ont contracté des prêts frauduleux. Boumeddiene, la seule femme jugée, s’est enfuie en Syrie quelques jours avant l’attaque avec deux autres accusés absents, Mohamed et Mehdi Belhoucine. Les frères seraient morts, tandis que Boumeddiene vivrait quelque part entre la Syrie et la Turquie.

Un témoin, la veuve française d’un émir de l’État islamique, a déclaré depuis la prison qu’elle avait rencontré Boumeddiene dans un camp en Syrie à la fin de l’année dernière. Le gouvernement français ne veut pas risquer que l’un des trois revienne sans porter de jugement. Libéré après une courte peine de prison, pour des raisons décrites comme ahurissantes par les avocats de la défense et les victimes, le sympathisant d’extrême droite est devenu un informateur de la police et a en fait vendu les armes à Coulibaly.

Trois semaines après le procès, le 25 septembre, un Pakistanais imprégné d’islam radical et armé d’un couteau de boucher, a agressé il y a longtemps deux personnes devant l’ancien bureau de Charlie Hebdo rue Nicolas-Appert. la publication a été autorisée. Le murmure a envahi la salle d’audience alors que les premiers avertissements ont éclaté, mais le processus s’est poursuivi.

Six semaines après le procès, le 16 octobre, un professeur de français qui a ouvert un débat sur la liberté d’expression en montrant aux élèves les caricatures de Mohammed a été décapité par un réfugié tchétchène de 18 ans, faisant de nouveau le deuil de la France.

Huit semaines après le procès, le 30 octobre, un jeune Tunisien armé d’un couteau et d’une copie du Coran a attaqué des fidèles dans une église du sud de Nice, faisant trois morts. Il avait une photo des Tchétchènes sur son téléphone et un message audio décrivant la France comme une « terre d’infidèles ».

À peine deux jours plus tard, trois accusés ont contracté le coronavirus et le procès a été suspendu.

«Après avoir souhaité si longtemps que ce procès se termine, nous avons tous senti à quel point il serait difficile de le passer», a écrit Yanick Haenel de Charlie Hebdo pour le 54e jour de témoignage, qui a été publié mardi.

En sortant du palais de justice, il écrit: «J’ai revu les images des massacres de Charlie Hebdo et Hyper Cacher et Montrouge, puis les visages des accusés qui cherchaient notre regard à travers la galerie: deux visions atroces.

«Nous avons cherché la relation entre ces deux visions, mais l’avons-nous trouvée? Nous avons attendu la vérité et nous avons le malheur pour tout le monde: les victimes, les familles, les accusés. «