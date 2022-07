Jugement par défaut rendu dans un procès pour violence domestique

Andy Polo joue actuellement avec Universitario Deportes. Abbie Parr/Getty Images

Un jugement par défaut a été accordé à Génessis Alarcón, l’ex-épouse de l’ancien milieu de terrain des Portland Timbers Andy Polo, dans le procès pour violence domestique qu’elle a intenté, selon des documents déposés devant le tribunal de circuit de l’État de l’Oregon pour le comté de Multnomah.

Un tel jugement est rendu lorsque le défendeur, en l’occurrence Polo, ne répond pas à une convocation du tribunal ou ne se présente pas devant le tribunal. Les jugements par défaut ne sont pas définitifs et peuvent être annulés si de nouvelles preuves ou des raisons de ne pas répondre apparaissent.

La déclaration de deux pages, faite le 12 juillet, dont une copie a été obtenue par ESPN, indiquait : “La Cour ayant examiné la requête du demandeur en ordonnance par défaut contre le défendeur Andy Polo et la déclaration à l’appui, il est ordonné que le défendeur Andy Polo soit défaillant. dans cette opération.”

Polo joue actuellement dans son Pérou natal avec le club Universitario Deportes basé à Lima.

Selon Michael Fuller, l’avocat d’Alarcón, elle aura droit à 600 000 $ de dommages et intérêts, mais Alarcón devra peut-être attendre un peu avant de percevoir le jugement.

Fuller a déclaré à ESPN par SMS que “Tant que [Polo] séjourne à l’étranger et ne conserve aucun actif aux États-Unis, il peut être [possible] pour lui d’échapper aux collections pendant les 20 prochaines années.” Il a ajouté que si Polo entre aux États-Unis, “Nous chercherons à exécuter [seize and sell] ses biens personnels à l’arrivée.”

Polo, 27 ans, est un international péruvien actuel et le jugement pourrait potentiellement avoir un impact sur sa participation à la Coupe du monde 2026, qui est co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

La poursuite a été déposée en mars dernier devant un tribunal fédéral, avant d’être à nouveau déposée devant un tribunal d’État. Au départ, Polo était le seul accusé, mais Peregrine Sports LLC, la société mère des Timbers, a été ajoutée lorsque l’affaire a été déposée à nouveau. Cette partie de l’affaire a été réglée fin mars.

Ni Alarcón ni le bureau du procureur du comté de Washington n’ont choisi de poursuivre Polo.