Juge: Une fausse héritière peut lutter contre l’expulsion en résidence surveillée

NEW YORK (AP) – Un juge américain de l’immigration a ouvert la voie mercredi pour que la fausse héritière allemande Anna Sorokin soit libérée de la détention à l’isolement à domicile pendant qu’elle lutte contre l’expulsion, si elle remplit certaines conditions.

Elle doit déposer une caution de 10 000 $, fournir une adresse résidentielle où elle séjournera pendant la durée de son dossier d’immigration et s’abstenir de publier sur les réseaux sociaux, a déclaré le juge d’immigration de Manhattan, Charles Conroy.

Sorokin, 31 ans, est détenu par les services de l’immigration et des douanes des États-Unis depuis mars 2021, après avoir passé plus de trois ans derrière les barreaux pour avoir escroqué des banques, des hôtels et des amis afin de financer un style de vie chic.

Les autorités de l’immigration disent qu’elle a dépassé la durée de son visa et qu’elle doit être renvoyée en Allemagne.

L’avocat de Sorokin, Duncan Levin, s’est dit “extrêmement satisfait” de la décision de la remettre en détention à domicile.

“Le juge a reconnu à juste titre qu’Anna n’est pas un danger pour la communauté”, a déclaré Levin dans une déclaration écrite. “Bien qu’il y ait encore quelques obstacles à franchir concernant ses conditions de libération, Anna est ravie de sortir afin qu’elle puisse se concentrer sur l’appel de sa condamnation injustifiée.”

Un message sollicitant des commentaires a été laissé à l’Immigration and Customs Enforcement.

Sorokin, dont le stratagème a inspiré la série Netflix “Inventing Anna”, a été reconnu coupable en 2019 de plusieurs chefs d’accusation de vol et de vol. Elle a été condamnée à quatre à 12 ans de prison, créditée de plus de 500 jours de prison alors que son affaire était pendante et libérée pour bonne conduite en février 2021.

Les autorités de l’immigration l’ont récupérée quelques semaines plus tard.

Sous le nom d’Anna Delvey, Sorokin s’est frayé un chemin dans les cercles sociaux d’élite de New York en se faisant passer pour une mondaine avec une fortune de 67 millions de dollars (68 millions d’euros) à l’étranger, ont déclaré les procureurs. Elle prétendait à tort être la fille d’un diplomate ou d’un baron du pétrole.

Les procureurs ont déclaré que Sorokin avait falsifié des dossiers et menti pour obtenir des prêts bancaires, des hôtels de luxe pour la laisser rester et des habitants de Manhattan bien nantis pour couvrir ses billets d’avion et autres dépenses pour elle, lui volant 275 000 $ au total.

The Associated Press