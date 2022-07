Juge: une enquête du Wisconsin n’a révélé «absolument aucune» fraude électorale

MADISON, Wis. (AP) – Un juge du Wisconsin a déclaré jeudi qu’une enquête ordonnée par les républicains et financée par les contribuables sur les élections de 2020 n’avait trouvé «absolument aucune preuve de fraude électorale», mais avait révélé un mépris pour la loi sur les archives ouvertes de l’État par le président de l’Assemblée. Robin Vos et un ancien juge de la Cour suprême de l’État qu’il a embauché.

La juge du circuit du comté de Dane, Valerie Bailey-Rihn, a accordé environ 98 000 $ en honoraires d’avocat au groupe de surveillance libéral American Oversight, mettant fin devant la cour de circuit à l’une des quatre poursuites intentées par le groupe. L’avocat de Vos, Ron Stadler, a déclaré qu’il recommandait à Vos de faire appel de la décision.

Les frais seront payés par les contribuables, c’est pourquoi la juge a déclaré qu’elle n’accordait pas également de dommages-intérêts punitifs supplémentaires à Vos. Les coûts pour les contribuables de l’enquête, y compris les frais juridiques en cours, ont dépassé 1 million de dollars.

“Je pense que les habitants de l’État du Wisconsin ont été suffisamment punis pour cette affaire”, a déclaré Bailey-Rihn. “Je ne pense pas que cela fasse du bien à quiconque d’imposer des dommages-intérêts punitifs aux innocents de cet État.”

Toutes les poursuites d’American Oversight découlent de demandes d’enregistrements qu’elle a faites à Vos et Michael Gableman, un ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin engagé par Vos en juin 2021 pour enquêter sur l’élection présidentielle de 2020 remportée par le président Joe Biden. Vos a ordonné l’enquête sous la pression du perdant des élections Donald Trump, qui continue d’affirmer à tort qu’il y avait eu une fraude généralisée dans le Wisconsin et que la victoire de Biden devrait être décertifiée, ce qui est impossible et que Vos a refusé à plusieurs reprises de soutenir.

Même l’avocat de Gableman a déclaré que la décertification était “inutile”.

La victoire de Biden par près de 21 000 voix a résisté aux recomptages, à plusieurs poursuites judiciaires étatiques et fédérales, à un audit du Bureau d’audit législatif non partisan et à un examen par un cabinet d’avocats militant conservateur, le Wisconsin Institute for Law & Liberty. Une revue de l’Associated Press du Wisconsin et d’autres États du champ de bataille a également révélé beaucoup trop peu de fraudes pour avoir fait basculer l’élection de Trump.

Vos et Gableman ont subi une série de défaites au niveau des tribunaux de circuit dans les poursuites américaines pour la surveillance. En cours de route, les deux ont été reconnus coupables d’outrage pour avoir refusé de se conformer aux ordonnances du tribunal de remettre les dossiers. Bailey-Rihn, présidant sa dernière audience avant de prendre sa retraite, a exprimé sa frustration jeudi.

“Cela a été un processus long et tortueux pour en arriver là”, a-t-elle déclaré. « La réalité est que, quels que soient les dossiers, ils ont soit été détruits, soit ils n’ont pas été conservés. Le problème pour ce tribunal est que personne ne sait quand ces dossiers ont été détruits.

La loi de l’État oblige les législateurs comme Vos à conserver les dossiers après le dépôt d’une demande de dossiers ouverts à leur sujet. Ils peuvent et doivent supprimer des enregistrements s’il n’y a pas de demande d’enregistrement ouvert en attente.

Gableman a témoigné dans une autre affaire qu’il supprimait régulièrement des enregistrements qu’il pensait ne pas faire partie de l’enquête. Cela a conduit American Oversight à déposer une quatrième plainte alléguant que ces suppressions étaient contraires à la loi. Cette affaire, ainsi que deux autres, est toujours pendante.

Le mois prochain, un juge devait examiner si Gableman avait rempli les conditions pour annuler une ordonnance d’outrage antérieure pour ne pas avoir remis de dossiers. Et dans un autre cas, Vos a dû faire face à la date limite du 4 août pour remettre les dossiers supplémentaires demandés par American Oversight.

“Toute cette affaire a consisté à essayer de faire la lumière sur le gouvernement”, a déclaré Bailey-Rihn. Ce que cela a révélé, a-t-elle dit, c’est qu’au début de l’enquête de Gableman, il était payé 11 000 $ par mois par les contribuables “pour s’asseoir dans la bibliothèque de New Berlin pour en savoir plus sur la loi électorale parce qu’il ne connaît rien à la loi électorale”.

“Nous sommes tous des citoyens de cet État et de ce pays, et nous voulons que nos élections soient justes et non entachées de fraude électorale”, a déclaré le juge. “Nous avons absolument découvert dans cette affaire qu’il n’y avait absolument aucune preuve de fraude électorale.”

Elle a dit que Vos et d’autres ont montré qu’ils pensaient qu’ils n’avaient aucune obligation de se conformer à la loi sur les archives ouvertes de l’État, qu’ils ne la comprenaient pas, qu’ils ne suivaient pas les conseils du procureur général et qu’ils le laissaient à des personnes qui ne sont pas formées sur la loi pour y faire face.

“C’est une chose que les citoyens de cet État ont apprise à leur détriment”, a déclaré Bailey-Rihn.

Scott Bauer, l’Associated Press