Juge : un condamné à mort du Texas devrait bénéficier d’un nouveau procès impartial

HOUSTON (AP) – Un détenu juif condamné à mort qui faisait partie d’un gang de prisonniers qui a tué par balle un policier en 2000 après leur évasion devrait voir sa condamnation annulée et obtenir un nouveau procès parce que le juge qui a présidé son affaire parti pris antisémite », selon une décision de justice.

Les avocats de Randy Halprin ont affirmé que l’ancien juge Vickers Cunningham à Dallas avait utilisé des insultes raciales et un langage antisémite pour désigner le détenu et certains de ses coaccusés.

Halprin, 45 ans, faisait partie du groupe de détenus connu sous le nom de “Texas 7”, qui s’est évadé d’une prison du sud du Texas en décembre 2000, puis a commis de nombreux vols, dont celui dans lequel ils ont abattu le policier d’Irving, 29 ans, Aubrey. Hawkins 11 fois, le tuant.

“Cunningham a non seulement nourri un parti pris antisémite au moment du procès, mais… il n’a pas ou n’a pas pu limiter l’influence de ce parti pris dans sa prise de décision judiciaire”, a écrit la juge de district de l’État Lela Mays dans une décision rendue lundi soir depuis Dallas. .

Mays a écrit que Cunningham avait utilisé des insultes racistes, homophobes et antisémites pour désigner Halprin et les autres détenus évadés jugés devant son tribunal.

“En tant que juge ayant le pouvoir d’influencer les procès, l’utilisation par le juge Cunningham de ces termes pour désigner les coaccusés était raciste car elle combinait l’attribution de caractéristiques de groupe à l’exercice d’un pouvoir sur eux.”

Cunningham a quitté le banc en 2005 et est maintenant avocat en pratique privée à Dallas. Son bureau a déclaré mardi qu’il ne commenterait pas le cas de Halprin.

Le cas de Halprin sera transmis à la Cour d’appel pénale du Texas, qui prendra la décision finale quant à savoir si sa condamnation est annulée et s’il obtient un nouveau procès. La cour d’appel avait suspendu l’exécution de Halprin en 2019.

« La Constitution n’autorise qu’un seul recours en cas de partialité judiciaire, à savoir annuler le jugement du tribunal partial et recommencer avec la chance d’avoir un procès équitable devant un juge impartial. Nous sommes convaincus que la Cour d’appel pénale du Texas suivra la loi, acceptera les concessions de l’État et adoptera les recommandations du tribunal de première instance », a déclaré mardi Tivon Schardl, l’un des avocats de Halprin, dans un communiqué.

En octobre 2021, Mays avait conclu que Cunningham avait violé le droit de Halprin à un procès équitable et avait recommandé d’annuler sa condamnation à mort. Mais la cour d’appel en mai avait ordonné la tenue d’une audience sur les preuves avant de pouvoir examiner l’affaire.

La décision de Mays intervient lundi après un procès de trois jours en août à Dallas au cours duquel plusieurs témoins, dont le frère de Cunningham et deux amis de longue date de la famille, ont déclaré que l’ancien juge avait fréquemment utilisé des insultes antisémites et raciales explicites avant et après le procès de Halprin en 2003 à référence à lui et à plusieurs des autres détenus évadés.

Le bureau du procureur du comté de Tarrant avait été nommé pour traiter les questions juridiques liées aux allégations de Halprin après que le bureau du procureur du comté de Dallas, qui a poursuivi l’affaire, ait été disqualifié.

En septembre, les procureurs du comté de Tarrant ont déposé des documents judiciaires dans lesquels ils ont déclaré que Halprin devrait obtenir un nouveau procès parce que Cunningham avait fait preuve d’un “parti pris réel” contre le détenu.

Cunningham a nié les allégations de fanatisme racial après avoir déclaré au Dallas Morning News en 2018 qu’il avait une fiducie vivante qui récompense ses enfants pour avoir épousé des chrétiens hétéros et blancs. Il s’était opposé aux mariages interraciaux, mais a déclaré plus tard au journal que son point de vue sur ces mariages avait évolué. Dans sa décision, Mays a décrit les opinions de Cunningham comme “l’aveu” d’une idéologie nationaliste chrétienne blanche.

Sur les sept détenus qui se sont évadés, un s’est suicidé avant que le groupe ne soit arrêté. Quatre ont été exécutés, tandis que Halprin et un autre, Patrick Murphy, attendent leur exécution.

Juan A. Lozano, The Associated Press