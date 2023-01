Juge: suspect de tir dans un supermarché du Colorado inapte à être jugé

BOULDER, Colorado (AP) – Un homme accusé d’avoir tué 10 personnes dans un supermarché du Colorado il y a près de deux ans reste mentalement incapable de subir son procès, a déclaré un juge vendredi.

Les procédures judiciaires contre Ahmad Al Aliwi Alissa, 23 ans, ont été suspendues pendant plus d’un an après que la juge Ingrid Bakke l’a reconnu pour la première fois mentalement incompétent en décembre 2021 et l’a envoyé à l’hôpital psychiatrique public pour y être soigné.

Les procureurs ont révélé vendredi que des experts de l’hôpital avaient découvert qu’Alissa présentait des symptômes de schizophrénie et que le bureau du procureur de district souhaitait choisir un expert pour effectuer une “évaluation neuropsychologique médico-légale”. Après la brève audience à Boulder, le procureur de district Michael Dougherty a déclaré qu’une partie du but de l’évaluation externe serait de déterminer si les symptômes d’Alissa sont compatibles avec un trouble de santé mentale, mais il ne donnerait pas de détails sur l’état d’Alissa.

L’avocate d’Alissa, Kathryn Herold, s’est opposée à l’évaluation médico-légale, alors Bakke a retardé la décision d’autoriser ou non pendant au moins un mois, donnant aux deux parties le temps de présenter leurs arguments par écrit.

Bakke a déclaré que le dernier rapport de l’hôpital concluant à l’incompétence d’Alissa indiquait également qu’il avait une “probabilité raisonnable” d’atteindre la compétence, une perspective également exprimée dans des rapports précédents.

Elle n’a pas donné de détails sur le rapport, qui, comme les évaluations précédentes, n’est pas accessible au public.

Des inquiétudes concernant la santé mentale d’Alissa ont été soulevées par sa défense immédiatement après la fusillade de mars 2021.

Des documents judiciaires répondant à l’une de ses évaluations en 2021 indiquaient qu’il avait été provisoirement diagnostiqué avec un problème de santé mentale non spécifié limitant sa capacité à “converser de manière significative avec les autres”.

Alissa n’était pas dans la salle d’audience vendredi. Il est accusé de meurtre et de multiples tentatives de meurtre pour avoir mis en danger la vie de 26 autres personnes. Il n’a pas encore été invité à inscrire un plaidoyer et ses avocats n’ont pas commenté les allégations.

Ces brèves audiences ont lieu périodiquement pour vérifier si les médecins pensent qu’Alissa peut comprendre les procédures judiciaires et travailler avec ses avocats pour se défendre. La compétence est une question juridique différente de celle d’un plaidoyer de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, qui consiste à savoir si la santé mentale d’une personne l’a empêchée de comprendre le bien du mal lorsqu’un crime a été commis.

Alissa est accusée d’avoir ouvert le feu à l’extérieur et à l’intérieur d’un magasin King Soopers dans la ville universitaire de Boulder, tuant des clients, des travailleurs et un policier qui se sont précipités pour tenter d’arrêter l’attaque. Alissa, qui vivait dans la banlieue voisine d’Arvada, s’est rendue après qu’un autre officier l’ait blessé par balle, ont annoncé les autorités.

Les enquêteurs n’ont pas révélé de mobile possible. Ils ont dit qu’Alissa avait passé une vérification des antécédents pour acheter légalement un pistolet Ruger AR-556 six jours avant la fusillade.

Colleen Slevin, Associated Press