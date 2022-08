Juge pour décider si le peloton d’exécution ou la chaise électrique est cruel

COLUMBIA, SC (AP) – La question de savoir si la Caroline du Sud peut recommencer à exécuter des prisonniers avec un peloton d’exécution ou une chaise électrique est maintenant entre les mains d’un juge après un procès pour savoir si tirer ou électrocuter des détenus est une punition cruelle et inhabituelle interdite par la Constitution américaine .

Les avocats de quatre condamnés à mort ont fait valoir cette semaine que les prisonniers ressentiraient une douleur terrible, que leur corps “cuisine” à l’électricité ou que leur cœur soit arrêté par la balle d’un tireur d’élite – en supposant qu’ils soient sur la cible.

Les avocats de l’État ont répliqué avec leurs propres experts qui ont déclaré que la mort par le peloton d’exécution encore inutilisé ou la chaise électrique rarement utilisée au cours de ce siècle serait instantanée et que le condamné ne ressentirait aucune douleur.

La Cour suprême de l’État a ordonné au juge Jocelyn Newman de statuer dans les 30 jours, mais ce ne sera certainement pas la fin de l’affaire. Quelle que soit l’équipe perdante, on s’attend à ce qu’elle fasse appel. De 1995 à 2011 – lorsque la dernière exécution de l’État a eu lieu – la Caroline du Sud a appliqué la peine de mort à 36 prisonniers avec des injections létales. Mais l’approvisionnement de l’État en drogues injectables létales a expiré en 2013 et les sociétés pharmaceutiques ont refusé d’en vendre davantage pour les exécutions.

Les responsables de la prison ont demandé de l’aide aux législateurs et en 2021, ils ont fait de la chaise électrique de l’État, construite en 1912, la méthode par défaut pour les exécutions et ont laissé les prisonniers choisir un nouveau peloton d’exécution s’ils le souhaitent.

Au cours du procès de cette semaine, un responsable du département correctionnel a déclaré qu’il avait conçu les protocoles du peloton d’exécution après avoir consulté un responsable de la prison de l’Utah, où se trouvaient les trois seuls détenus à mourir par peloton d’exécution depuis 1977. Colie Rushton, le directeur de la sécurité du département, a témoigné le .308 Selon les médias, les munitions Winchester à utiliser sont conçues pour se fragmenter et se diviser dans le cœur afin de provoquer la mort le plus rapidement possible.

Une grande partie du reste du procès a consisté pour chaque partie à appeler ses propres experts pour préciser si les détenus ressentent de la douleur avant de mourir.

Le cerveau humain reste conscient au moins 15 secondes après que le cœur d’une personne cesse de battre, a déclaré le Dr Jonathan Arden, qui dirigeait auparavant le bureau du médecin légiste de Washington DC. Arden, témoignant au nom des détenus, a déclaré qu’il semblait qu’au moins 10% des prisonniers dans les cas qu’il avait examinés étaient restés conscients après le premier choc d’une électrocution.

“Pardonnez-moi de le dire si clairement”, a témoigné Arden à propos de la chaise électrique, “mais vous obtenez les effets sur les parties du corps, y compris les organes internes, qui équivaut à la cuisson.”

Les experts de l’État ont témoigné que le choc délivré par la chaise électrique est si important et que l’utilisation de munitions qui se brisent lorsqu’elles frappent l’os, créant un certain nombre de fragments pour détruire le cœur, signifie une perte de conscience presque immédiate et aucune douleur, a déclaré le médecin légiste à la retraite, le Dr. dit d’Michelle Dupré.

“Je pense que ce serait si rapide qu’ils ne ressentiraient aucune douleur”, a déclaré DuPre, selon les médias.

Les avocats des détenus ont également soumis des photos d’autopsie et des rapports de détenus décédés sur la chaise électrique, affirmant qu’ils démontraient la douleur subie. Ces documents seront examinés par le juge et ne seront pas rendus publics. Seuls trois prisonniers de Caroline du Sud ont choisi la chaise électrique depuis la mise à disposition de l’injection létale en 1995.

Dans leurs plaidoiries finales, les avocats de l’État ont déclaré que l’autre partie n’avait pas prouvé que l’électrocution ou un peloton d’exécution était plus douloureux que l’injection létale, une méthode autorisée depuis longtemps dans tout le pays.

« Nous sommes devant un tribunal. Le travail de ce tribunal est de trancher les questions de droit sur la base de la loi et sur la base des faits dont il est saisi », a déclaré l’avocat William Grayson Lambert, qui représente l’État.

Lawyers for Justice 360, un groupe qui lutte pour l’équité et la transparence dans la peine de mort et d’autres affaires pénales majeures et représente les détenus, a déclaré que cette affaire ne concernait pas que des faits froids.

“Cette affaire ne concerne pas uniquement la science”, a déclaré l’avocat Joshua Kendrick selon les médias. “Nos décisions aujourd’hui sont guidées par la miséricorde.”

Jeffrey Collins, l’Associated Press