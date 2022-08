Juge: les réformes de la police de la Nouvelle-Orléans sont menacées alors que les effectifs diminuent

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – La diminution des effectifs et l’insuffisance des ressources au milieu d’une augmentation des crimes violents à l’échelle nationale mettent en danger les réformes âprement combattues et ordonnées par les tribunaux imposées au département de police de la Nouvelle-Orléans au milieu des scandales qui ont suivi l’ouragan Katrina, a déclaré mercredi un juge fédéral.

Les commentaires de la juge de district américaine Susie Morgan ont soulevé de sérieux doutes sur le fait que la ville bénéficierait bientôt d’un sursis de la surveillance fédérale. Un jour plus tôt, les responsables de la ville avaient déposé une requête pour mettre fin au «décret de consentement» approuvé par le tribunal que la ville avait conclu avec le ministère américain de la Justice pour mettre en œuvre des réformes.

Morgan a souligné lors de l’audience déjà prévue de mercredi qu’elle ne commentait pas cette requête, affirmant qu’il serait prématuré d’en discuter avant que les avocats du ministère de la Justice ne répondent et qu’une autre audience n’ait lieu. Mais elle a critiqué les récentes affirmations du maire LaToya Cantrell selon lesquelles le décret de consentement surchargeait les agents. Morgan a déclaré que de telles affirmations “donnent la fausse impression que les officiers veulent revenir à l’ancien NOPD”.

Le décret de consentement a été négocié entre la ville et le ministère de la Justice en 2012 et approuvé par la Cour fédérale en janvier 2013. Il fait suite à des enquêtes fédérales sur les fusillades meurtrières de civils non armés et d’autres fautes parmi les officiers dans les jours chaotiques après les défaillances des digues pendant l’ouragan Katrina. inondations catastrophiques en 2005.

Les experts nationaux de la réforme de la police ont salué l’amélioration du département en vertu du décret et Morgan a eu des mots encourageants lors d’une audience en avril.

Mais le département a également connu une pénurie de main-d’œuvre, passant d’environ 1 300 à environ 950 ces dernières années. Et les réformes semblent également menacées.

Après avoir entendu des contrôleurs fédéraux, Morgan a ordonné mercredi des audits accrus de plusieurs aspects des opérations du département – ​​y compris les détails de sécurité approuvés des agents hors service, le signalement des crimes et le bureau du département qui aide les agents à faire face aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

“C’est juste déchirant que ce bureau ait été autorisé à se désintégrer”, a déclaré Morgan.

Elle a appelé les responsables de la ville à concevoir un «plan holistique» pour faire face à la baisse de la main-d’œuvre, y compris l’utilisation de plus d’employés civils pour gérer certains emplois non dangereux et alléger le fardeau des agents.

Après l’audience, le chef de la police Shaun Ferguson a déclaré que le département avait un plan pour renforcer les réformes en utilisant des fonds fédéraux récemment approuvés.

« Nous voulons faire plus. Nous voulons faire mieux », a déclaré Ferguson.

Kevin Mcgill, Associated Press