Juge: les procureurs ne peuvent pas appliquer l’interdiction de l’avortement du Michigan

LANSING, Michigan (AP) – Un juge du Michigan a empêché vendredi les procureurs du comté d’appliquer l’interdiction de l’avortement imposée par l’État en 1931 dans un avenir prévisible après deux jours de témoignages d’experts en avortement, de prestataires et du médecin-chef de l’État.

La décision intervient après que la Cour d’appel de l’État a déclaré plus tôt ce mois-ci que les procureurs de comté n’étaient pas couverts par une ordonnance de mai et pourraient faire appliquer l’interdiction à la suite de la chute de Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis.

“Le préjudice causé au corps des femmes et des personnes capables de grossesse en ne délivrant pas l’injonction ne pourrait être plus réel, clair, présent et dangereux pour le tribunal”, a déclaré le juge du comté d’Oakland, Jacob Cunningham, lors de sa décision vendredi.

Cunningham avait déposé une ordonnance d’interdiction contre les procureurs du comté quelques heures après la décision de la cour d’appel du 1er août et à la suite d’une demande de l’avocat représentant le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer.

Alors qu’une majorité de procureurs dans les comtés où il y a des cliniques d’avortement ont déclaré qu’ils n’appliqueraient pas l’interdiction, les procureurs républicains des comtés de Kent, Jackson et Macomb ont déclaré qu’ils devraient pouvoir appliquer la loi de 1931.

Cunningham a écouté les arguments mercredi et jeudi à Pontiac avant d’accorder l’injonction préliminaire, qui devrait maintenir l’avortement légal dans tout l’État jusqu’à ce que la Cour suprême du Michigan ou les électeurs puissent décider à l’automne.

La loi de 1931 au Michigan, qui a été déclenchée après la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade, interdit l’avortement dans tous les cas, sauf la vie de la mère. L’interdiction dormante a été bloquée rétroactivement en mai lorsque la juge Elizabeth Gleicher a émis une injonction préliminaire.

La Cour d’appel de l’État a déclaré plus tard que l’injonction préliminaire ne s’appliquait qu’au bureau du procureur général, ce qui signifie que les fournisseurs pourraient être accusés d’un crime par certains procureurs de comté.

Les procureurs représentant Whitmer et les procureurs démocrates ont fait valoir que permettre aux procureurs de comté de décider d’appliquer ou non l’interdiction de 1931 semerait la confusion et obligerait de nombreux prestataires à cesser tous les services d’avortement.

« Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les médecins lisent dans les pensées d’un procureur et essaient de comprendre ce qu’un procureur pense que signifie une exception qui sauve des vies. C’est précisément ce qui se passerait si l’injonction préliminaire n’était pas émise », a déclaré le procureur du comté de Washtenaw, Eli Savit, lors des plaidoiries finales jeudi.

David Kallman, un avocat représentant deux procureurs de comté républicains, a déclaré dans ses plaidoiries finales que l’octroi d’une injonction préliminaire n’est pas la façon dont les lois devraient être modifiées.

“C’est le droit de tous les habitants de l’État du Michigan d’intervenir et de voter ou de passer par leurs représentants et de le faire par le biais du processus législatif et élu approprié pour modifier une loi”, a déclaré Kallman.

Une initiative de vote visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État a recueilli 753 759 signatures en juillet et devrait finalement décider du statut de l’accès à l’avortement dans le Michigan. L’amendement attend l’approbation finale pour le scrutin de novembre par le Conseil des solliciteurs de l’État.

Le statut de l’avortement dans le Michigan devrait avoir un impact considérable sur les élections générales de novembre de l’État du champ de bataille, où Whitmer et le procureur général Dana Nessel, également démocrate, ont fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de leurs campagnes de réélection.

Joey Cappelletti, l’Associated Press