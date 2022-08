Juge: les descendants des victimes du massacre de Tulsa Race ne peuvent pas poursuivre

Un juge de l’Oklahoma a déclaré que six descendants de victimes du massacre de la course de Tulsa en 1921 ne peuvent pas intenter de poursuites en réparation, tout en permettant à trois survivants connus de l’attaque au cours de laquelle une foule blanche est descendue dans un quartier à prédominance noire d’aller de l’avant avec le procès.

L’ordonnance, signée mardi par la juge du district du comté de Tulsa, Caroline Wall, permet à Lessie Benningfield “Mother” Randle, 106 ans, Viola “Mother” Fletcher, 107 ans, et Hughes Van Ellis, Sr., 101 ans, de continuer à demander des réparations en vertu des lois de l’État sur les nuisances.

Wall en mai a permis à l’affaire d’aller de l’avant tout en accordant partiellement une requête en rejet sans dire à l’époque ce qui était rejeté.

En plus des six descendants, Wall a rejeté comme plaignants l’Historic Vernon AME Church Inc., qui n’existait pas en 1921, et la Tulsa African Ancestral Society, qui représente d’autres descendants. Et elle a rejeté comme défendeurs la Tulsa Development Authority et la Tulsa Metropolitan Area Planning Commission parce qu’elles n’existaient pas en 1921.

Wall a également rejeté une plainte de « nuisance publique continue » par les plaignants.

La ville de Tulsa, la chambre régionale de Tulsa, les commissaires du comté de Tulsa, le shérif du comté de Tulsa et le département militaire de l’Oklahoma restent les défendeurs.

Le massacre s’est produit lorsqu’une foule blanche est descendue sur une zone de 35 pâtés de maisons dans le quartier alors prospère de Greenwood à Tulsa, tuant environ 300 personnes, dont la plupart étaient noires, et pillant et incendiant des entreprises et des maisons. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et vivent dans un camp d’internement construit à la hâte.

L’ordonnance de Wall appelle les avocats des deux parties à modifier la demande de réparation, qui demandait des dommages-intérêts punitifs non spécifiés et appelait à la création d’un hôpital dans le nord de Tulsa, en plus de programmes de santé mentale et d’éducation et d’un fonds d’indemnisation des victimes du massacre de Tulsa.

“En bout de ligne, c’est que les survivants sont là, nous avons la possibilité de prouver que le massacre lui-même… constitue une nuisance”, a déclaré Damario Solomon-Simmons, un avocat des survivants qui a déposé la plainte en 2020.

Solomon-Simmons a déclaré que le massacre privait les Noirs de Tulsa de la sécurité, du pouvoir économique et d’une communauté dynamique.

“Nous sommes impatients de prouver notre cause concernant les effets catastrophiques continus du massacre et de démontrer les actions que les accusés doivent entreprendre pour réparer et reconstruire la communauté de Greenwood du vivant de nos clients”, a déclaré Solomon-Simmons.

Michael Swartz, un autre avocat des survivants, a déclaré que l’affaire offrait l’occasion de mieux comprendre le massacre.

“Pour la première fois en plus de 100 ans, les trois derniers survivants vivants du massacre de Tulsa Race auront enfin l’occasion de tenir pour responsables les institutions qui ont incité et facilité l’un des pires actes de terrorisme intérieur de l’histoire de ce pays”, a déclaré Swartz. .

La ville et les compagnies d’assurance n’ont jamais indemnisé les victimes pour leurs pertes, et le massacre a finalement entraîné des disparités raciales et économiques qui existent encore aujourd’hui, selon le procès. Dans les années qui ont suivi le massacre, selon le procès, les responsables de la ville et du comté ont activement contrecarré les efforts de la communauté pour reconstruire et négligé la communauté de Greenwood et à prédominance noire du nord de Tulsa au profit de parties majoritairement blanches de Tulsa.

Le massacre a reçu une attention renouvelée ces dernières années après que le président de l’époque, Donald Trump, a choisi Tulsa comme lieu d’un rassemblement de campagne en 2020 au milieu d’un jugement sur le racisme. Trump a déplacé la date de son rassemblement de juin pour éviter de coïncider avec une célébration du 19 juin dans le district de Greenwood de la ville commémorant la fin de l’esclavage.

Ken Miller, l’Associated Press