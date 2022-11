Juge: le chef du GOP ne peut pas partager d’avocats avec d’autres faux électeurs

ATLANTA (AP) – Le président du Parti républicain de Géorgie ne peut pas partager d’avocats avec 10 autres faux électeurs dans des affaires liées à une enquête spéciale du grand jury sur une éventuelle ingérence illégale dans les élections de 2020 dans l’État, a déclaré un juge mercredi.

Un grand jury spécial a été réuni plus tôt cette année pour aider l’enquête du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, sur la question de savoir si l’ancien président républicain Donald Trump et d’autres ont commis des crimes dans le cadre de leurs efforts pour annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Willis a clairement indiqué qu’elle s’intéressait aux actions de 16 républicains qui ont signé un certificat déclarant à tort que Trump avait gagné et se déclarant également les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État, même si Biden avait remporté l’État, et une liste de Les électeurs démocrates ont été certifiés. Willis a déclaré dans un dossier judiciaire qu’elle avait informé les avocats de ces 16 personnes qu’elles étaient la cible de son enquête, ce qui signifie qu’elles pourraient faire face à des accusations criminelles.

Onze de ces faux électeurs, dont le président du Parti républicain de Géorgie, David Shafer, sont représentés par deux avocats payés par le parti, Holly Pierson et Kimberly Debrow. L’équipe de Willis a déposé en octobre une requête visant à disqualifier les deux de représenter tous ces clients, affirmant que cela représentait un conflit d’intérêts.

Ils ont fait valoir que, si Pierson et Debrow continuent de représenter l’un des 11, “il existe une possibilité sérieuse de problèmes éthiques futurs concernant la confidentialité des informations obtenues au cours de leur représentation jusqu’à présent”.

Pierson et Debrow ont rétorqué que chacun de leurs clients leur avait affirmé qu’ils n’avaient commis aucun crime et qu’ils n’avaient aucune connaissance de l’existence d’aucun des autres ayant commis des crimes. “L’hypothèse du procureur de district selon laquelle les électeurs désignés représentés conjointement peuvent” se retourner “ou autrement fournir des informations incriminantes sur tout autre électeur représenté conjointement est tout simplement inexacte et juridiquement insuffisante”, ont-ils soutenu.

Ils ont également noté que les 11 de leurs clients ont signé des renonciations notant qu’ils comprennent les implications de la représentation conjointe.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a noté dans son ordonnance mercredi que “la meilleure dérogation au monde ne peut pas résoudre un conflit non-renonçable”, mais a déclaré qu’il trouve “très peu de conflits de ce type” à cette phase de l’enquête.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie peuvent recueillir des preuves et contraindre les témoins à témoigner, mais ils ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation. Au lieu de cela, ils peuvent recommander d’autres mesures, y compris des accusations criminelles, dans un rapport final. Il appartient en dernier ressort au procureur de district de décider s’il convient de demander une mise en accusation par un grand jury ordinaire.

McBurney a noté qu’il est vrai que, si des accusations sont portées qui incluent l’un des faux électeurs, l’un des faux électeurs pourrait être appelé à témoigner contre un autre au procès. À ce stade, a noté le juge, Pierson et Debrow ne pouvaient probablement représenter ni l’un ni l’autre.

“Mais c’est un scénario lointain et hypothétique qui n’existe pas actuellement”, a écrit McBurney.

Shafer, cependant, est une exception en raison de son rôle dans l’établissement et la convocation de la liste des faux électeurs, ses communications avec d’autres acteurs clés de l’enquête et son rôle dans d’autres efforts post-électoraux pour remettre en question la validité des résultats des élections en Géorgie, a écrit McBurney. .

Ce “déséquilibre dans l’exposition” à l’enquête “rend impossible et sans doute contraire à l’éthique” pour Pierson et Debrow de continuer à représenter leurs 11 clients, a écrit McBurney. La paire d’avocats peut représenter Shafer ou les 10 autres, mais pas les deux, a-t-il conclu.

Kate Brumback, L’Associated Press