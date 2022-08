Juge: le candidat du Parti vert appartient au scrutin de la Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le candidat au Sénat américain du Parti vert de Caroline du Nord doit être inscrit au scrutin de novembre, a décidé un juge fédéral vendredi, malgré les tentatives répétées des démocrates pour empêcher le parti progressiste de gâcher l’un de leurs meilleurs coups pour renverser un siège dans la chambre étroitement divisée.

L’ordonnance du juge de district américain James Dever III interdit au conseil des élections de l’État d’appliquer une date limite de dépôt des candidats le 1er juillet pour empêcher le candidat du Parti vert au Sénat, Matthew Hoh, de ne pas voter en Caroline du Nord.

Bien que le Parti vert ait présenté plus tôt cette année une pétition pour être qualifié de nouveau parti politique, le comité électoral l’a initialement rejetée dans le cadre d’une enquête en cours sur le processus de collecte de signatures du parti, ce qui a fait manquer le délai au Parti vert désormais certifié.

Dever a annulé une audience du tribunal fédéral prévue lundi et a donné à Hoh jusqu’à mercredi pour soumettre ses documents avant la date limite d’impression des bulletins de vote du 12 août. Mais Hoh a déclaré qu’il craignait qu’un “nouveau procès scandaleux” devant un tribunal d’État n’interfère avec la décision favorable de vendredi devant un tribunal fédéral.

Les démocrates de Caroline du Nord, représentés par le puissant Elias Law Group basé à Washington, ont demandé mercredi à un tribunal d’État d’annuler le vote unanime du conseil certifiant le Parti vert. Le procès des démocrates marque leur dernière tentative de barricader le scrutin après avoir reconnu avoir fait pression sur les signataires pour qu’ils retirent leurs noms de la pétition du Parti vert.

Les démocrates ont averti que l’apparition de Hoh sur le scrutin pourrait diviser les électeurs progressistes et conduire à une victoire du GOP dans la course serrée au Sénat entre la démocrate Cheri Beasley et le représentant républicain Tedd Budd, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump.

La décision du juge fédéral a reconnu qu’un litige parallèle avait été déposé, mais a ordonné au conseil de placer Hoh sur le bulletin de vote puisque la loi fédérale a préséance sur la loi de l’État, conformément à la clause de suprématie de la Constitution américaine. Dever a recommandé au conseil de suivre ses instructions malgré l’affaire devant la Cour supérieure du comté de Wake, écrivant que la Cour fédérale a compétence sur “cette réclamation constitutionnelle fédérale”.

“Cette importante victoire juridique fait suite à une intimidation, un harcèlement et une fraude sans précédent des électeurs, perpétrés par des agents partisans bien financés pour nous empêcher de voter”, a déclaré vendredi le coprésident du Parti vert de Caroline du Nord, Tony Ndege.

___

Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à twitter.com/H_Schoenbaum.

Hannah Schoenbaum, Associated Press