Juge: la vente de la propriété paiera les taxes des condos tombés en Floride

L’argent de la vente d’une propriété en bord de mer en Floride où se trouvait autrefois une tour de copropriété effondrée sera utilisé pour payer les taxes foncières des unités détruites, a ordonné un juge lundi.

Le juge du circuit de Miami-Dade, Michael Hanzman, a déclaré dans une brève décision que les paiements d’impôts de 2022 ne devraient pas être déduits des 96 millions de dollars précédemment réservés pour indemniser les propriétaires des 136 unités de Champlain Towers South à Surfside, en Floride. Le bâtiment s’est effondré le 24 juin 2021, tuant 98 personnes.

Au lieu de cela, Hanzman a déclaré que les taxes ne devraient pas être payées par les propriétaires. Au lieu de cela, les taxes – un peu moins de 800 000 $ combinés, selon les responsables du comté – devraient être payées à partir des fonds excédentaires disponibles grâce à la vente de 120 millions de dollars du terrain anciennement occupé par le bâtiment de 12 étages.

Le problème est survenu après que le séquestre nommé par le tribunal dans l’affaire, l’avocat Michael Goldberg, a déclaré aux propriétaires d’unités dans une lettre qu’ils seraient responsables des taxes comme si leurs condos avaient été vendus. L’ordonnance du juge est intervenue juste après que le Miami Herald a publié lundi un article sur la question fiscale non résolue.

Les impôts fonciers des tours Champlain pour 2021 ont été annulés l’année dernière par la législature de l’État et le gouverneur Ron DeSantis. Mais jusqu’à la décision de Hanzman, aucun effort n’a été fait pour pardonner les factures fiscales de 2022.

Le juge a déclaré que Goldberg, en tant que séquestre, “a eu la possession effective de la propriété tout au long de 2022” plutôt que les propriétaires de l’unité. Les montants des taxes varient en fonction de la taille de l’unité et de son emplacement.

En juin, le juge a approuvé un fonds d’un milliard de dollars pour les personnes qui ont perdu des membres de leur famille dans l’effondrement, ainsi que celles qui ont subi des blessures physiques ou mentales. Les 96 millions de dollars sont pour la perte de biens, y compris les unités de copropriété elles-mêmes.

L’argent provient de 37 sources différentes, dont des compagnies d’assurances, des firmes d’ingénierie et une copropriété de luxe dont la construction récente à côté est soupçonnée d’avoir contribué aux dommages structuraux des Tours Champlain Sud. Aucune des parties n’admet d’acte répréhensible.

Un promoteur milliardaire de Dubaï achète le site en bord de mer de 1,8 acre (1 hectare) pour 120 millions de dollars, contribuant ainsi au règlement.

Hanzman a mené une série d’audiences sur des réclamations individuelles de victimes d’effondrement concernant le montant de l’indemnisation pour le décès d’un membre de la famille, qu’il a récemment décrit comme déchirant.

“C’est un processus brutal”, a déclaré le juge. “Je ne veux tout simplement pas causer plus de stress à ces familles.”

Champlain Towers South avait une longue histoire de problèmes d’entretien et des questions ont été soulevées quant à la qualité de sa construction d’origine et des inspections au début des années 1980. D’autres facteurs possibles incluent l’élévation du niveau de la mer causée par le changement climatique et les dommages causés par l’intrusion d’eau salée.

Une conclusion finale sur la cause est probablement dans des années. L’Institut national des normes et de la technologie supervise l’enquête.

Curt Anderson, l’Associated Press