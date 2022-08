Juge : la poursuite en environnement du groupe anti-immigration peut se poursuivre

BOSTON (AP) – Un groupe anti-immigration a remporté une victoire juridique dans son procès fédéral faisant valoir que l’administration Biden avait violé le droit de l’environnement lorsqu’elle a interrompu la construction du mur frontalier sud des États-Unis et a cherché à annuler d’autres politiques d’immigration de l’ancien président Donald Trump.

Un juge fédéral à Washington, DC, a décidé vendredi qu’un procès intenté par la Coalition du Massachusetts pour la réforme de l’immigration contre trois agences fédérales pouvait se poursuivre, au moins en partie.

Le juge Trevor McFadden a déclaré que le tribunal de district fédéral était compétent pour entendre l’affaire, bien qu’il ait rejeté deux des 11 demandes du groupe de la région de Boston.

La coalition soutient que l’administration Biden a violé la loi fédérale sur l’environnement lorsqu’elle a interrompu la construction du mur, mis fin à la procédure d’asile controversée de Trump “Rester au Mexique”, élargi les programmes de réfugiés pour les Afghans, les Centraméricains et d’autres populations, et assoupli certaines politiques de patrouille frontalière et d’immigration. agents d’exécution, entre autres mesures.

La coalition du Massachusetts, qui plaide pour une réduction de l’immigration pour des raisons environnementales, affirme que le Département d’État américain, le Département de la justice et le Département de la sécurité intérieure auraient dû mener une analyse d’impact environnemental avant de mettre en œuvre les changements en matière d’immigration, comme l’exige la National Environmental Policy Act.

“Si le NEPA doit s’appliquer à une politique gouvernementale, ce devrait être aux politiques fédérales qui induisent une croissance démographique”, déclare l’organisation dans sa plainte. “Lorsque le gouvernement fédéral fait le choix de créer une croissance démographique par l’immigration, il prend une décision qui entraîne des conséquences environnementales importantes et prévisibles.”

Six personnes de Pennsylvanie, du Minnesota et de l’Arizona qui disent avoir fait face aux conséquences environnementales de la politique fédérale d’immigration sont également citées comme plaignants.

Steven Chance Smith, un éleveur de bétail de l’Arizona, affirme que les migrants qui traversent la frontière sud laissent des ordures, allument des incendies et ont un impact négatif sur ses terres d’autres manières. Il dit que sa famille s’inquiète également de la présence de membres du cartel de la drogue et de passeurs.

“La vie à la frontière pendant les migrations massives est très stressante”, déclare le procès. “La terre est envahie et constamment dégradée.”

Le juge McFadden a rejeté les chefs d’accusation alléguant que le manuel d’instructions du département de la sécurité intérieure viole le droit de l’environnement et que l’administration Biden aurait dû préparer une analyse environnementale “programmatique” de ses actions liées à l’immigration.

Les porte-parole des trois agences nommées dans la poursuite n’ont pas répondu mercredi aux courriels sollicitant des commentaires.

Le Center for Immigration Studies, un groupe basé à DC qui plaide pour moins d’immigration et a intenté une action en justice au nom de la coalition du Massachusetts, a applaudi la décision.

«Les politiques mises en œuvre unilatéralement par l’administration Biden, qui ont encouragé plus d’un million de ressortissants étrangers à entrer et à s’installer aux États-Unis, sont le type d’action par excellence auquel la NEPA – une loi adoptée par souci de croissance démographique – devrait postulez », a déclaré mardi Julie Axelrod, directrice du contentieux du centre, dans un communiqué.

Biden a interrompu la construction des murs frontaliers lors de sa prise de fonction en 2021, mais a autorisé les travaux dans des circonstances très limitées.

Plus tôt ce mois-ci, son administration a officiellement mis fin à la politique de l’ère Trump “Rester au Mexique” qui obligeait les demandeurs d’asile à attendre au Mexique pour les audiences devant le tribunal américain de l’immigration après que la Cour suprême a décidé en juin qu’il pouvait le faire.

Philip Marcelo, Associated Press