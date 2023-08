Juge fédéral : la Virginie occidentale peut restreindre les ventes de pilules abortives

CHARLESTON, W.Va. (AP) – La Virginie occidentale peut restreindre la vente de la pilule abortive, malgré l’approbation des régulateurs fédéraux en tant que médicament sûr et efficace, a statué un juge fédéral.

Le juge du tribunal de district américain, Robert C. Chambers, a déterminé jeudi que l’interdiction quasi totale de l’avortement signée par le gouverneur républicain Jim Justice en septembre 2022 avait préséance sur les approbations de la Food and Drug Administration des États-Unis.

« La Cour suprême a clairement indiqué que la réglementation de l’avortement est une question de santé et de sécurité sur laquelle les États peuvent exercer de manière appropriée leur pouvoir de police », a écrit Chambers dans une décision rejetant la plupart des recours intentés contre l’État par le fabricant de pilules abortives GenBioPro, Inc. un procès en janvier a été déposé dans la division Huntington du district sud de l’État.

La réglementation des professionnels de la santé « est sans doute un domaine dans lequel les États ont un intérêt et un historique d’exercice de leur autorité encore plus forts » que le gouvernement fédéral, a décidé Chambers.

GenBioPro, Inc., le seul fabricant du pays d’une version générique de la pilule abortive mifépristone, avait fait valoir que l’État ne pouvait pas bloquer l’accès à un médicament approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Chambers a rejeté la majorité des contestations du fabricant, estimant qu’il n’y a « aucun doute sur le fait que la santé, la médecine et l’autorisation d’exercer en médecine sont des domaines traditionnels de l’autorité de l’État ».

La décision a été saluée par le procureur général républicain de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey.

« Même si cela ne convient pas aux fabricants de médicaments abortifs, la Cour suprême des États-Unis a clairement indiqué que la réglementation de l’avortement était une question d’État », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je serai toujours fort pour la vie de l’enfant à naître. »

Chambers autorisera cependant la poursuite d’une contestation du fabricant concernant la télésanté. Le Congrès a donné à la FDA le droit de dicter la manière dont les médicaments peuvent être prescrits, et l’agence a déterminé que la mifépristone pouvait être prescrite par télémédecine.

Morrisey a déclaré que son bureau était impatient de débattre de la question de la télésanté : « Nous sommes confiants dans le bien-fondé de notre cause. »

L’accès par correspondance au médicament utilisé dans la forme d’avortement la plus courante aux États-Unis prendrait fin en vertu d’une décision de la cour d’appel fédérale rendue le 16 août et qui ne peut entrer en vigueur que lorsque la Cour suprême se prononcera.

La décision de trois juges de la 5e Cour d’appel américaine de la Nouvelle-Orléans a annulé une partie d’une décision d’un tribunal inférieur qui aurait révoqué l’approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration, vieille de 23 ans. Mais il a laissé intacte une partie de la décision qui mettrait fin à la disponibilité du médicament par courrier, permettrait son utilisation uniquement jusqu’à la septième semaine de grossesse au lieu de la dixième et exigerait qu’il soit administré en présence d’un médecin.

Ces restrictions n’entreront pas en vigueur immédiatement car la Cour suprême est déjà intervenue pour maintenir la disponibilité du médicament pendant la bataille juridique.

La décision du panel annulerait les modifications apportées par la FDA en 2016 et 2021 qui ont assoupli certaines conditions d’administration du médicament.

L’administration du président Joe Biden a annoncé qu’elle ferait appel, la vice-présidente Kamala Harris dénonçant l’effet potentiel sur le droit à l’avortement, ainsi que sur la disponibilité d’autres médicaments.

« Cela met en danger l’ensemble de notre système d’approbation et de réglementation des médicaments en sapant le jugement indépendant et expert de la FDA », a indiqué le communiqué de Harris.

Les défenseurs du droit à l’avortement ont déclaré que cette décision constitue une menace majeure pour la disponibilité de l’avortement, après la décision de la Cour suprême de l’année dernière qui a annulé Roe v. Wade et le droit national à l’avortement.

Il n’existe pratiquement aucun précédent où un tribunal américain annule l’approbation d’un médicament que la FDA a jugé sûr et efficace. Alors que de nouveaux problèmes de sécurité des médicaments apparaissent souvent après l’approbation de la FDA, l’agence est tenue de surveiller les médicaments sur le marché, d’évaluer les problèmes émergents et de prendre des mesures pour protéger les patients américains. Le Congrès a délégué cette responsabilité à la FDA – et non aux tribunaux – il y a plus d’un siècle.

La mifépristone est l’une des deux pilules utilisées dans les avortements médicamenteux. L’autre médicament, le misoprostol, est également utilisé pour traiter d’autres problèmes médicaux. Les prestataires de soins de santé ont déclaré qu’ils pourraient passer au misoprostol si la mifépristone n’est plus disponible ou est trop difficile à obtenir. Le misoprostol est un peu moins efficace pour mettre fin aux grossesses.

Leah Willingham, Associated Press