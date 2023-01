Juge en chef : la sécurité des juges est « essentielle » au système judiciaire

WASHINGTON (AP) – Alors que les menaces à la sécurité des juges de la Cour suprême sont encore de nouveaux souvenirs, le juge en chef John Roberts a fait l’éloge samedi des programmes qui protègent les juges, déclarant que “nous devons soutenir les juges en assurant leur sécurité”.

Roberts et d’autres juges conservateurs de la Cour suprême ont fait l’objet de manifestations, certaines à leur domicile, après la fuite en mai de la décision du tribunal qui a finalement supprimé les protections constitutionnelles pour l’avortement. Le juge Samuel Alito a déclaré que la fuite avait fait des juges conservateurs des “cibles d’assassinat”. Et en juin, un homme portant une arme à feu, un couteau et des fermetures à glissière a été arrêté près de la maison du juge Brett Kavanaugh après avoir menacé de tuer le juge, dont le vote a été essentiel pour annuler la décision du tribunal Roe v. Wade.

Roberts, écrivant dans un rapport annuel de fin d’année sur la justice fédérale, n’a pas spécifiquement mentionné la décision d’avortement, mais l’affaire et la réaction à celle-ci semblaient clairement dans son esprit.

« Les opinions judiciaires parlent d’elles-mêmes, et il n’y a aucune obligation dans notre pays libre de les accepter. En effet, nous, juges, sommes souvent en désaccord – parfois fortement – ​​avec les opinions de nos collègues, et nous expliquons pourquoi dans des écrits publics sur les affaires dont nous sommes saisis », a écrit Roberts.

Les sondages qui ont suivi la décision sur l’avortement montrent que la confiance du public dans le tribunal est à son plus bas historique. Et deux des collègues libéraux de Roberts qui ont exprimé leur dissidence dans l’affaire de l’avortement, les juges Elena Kagan et Sonia Sotomayor, ont déclaré que le tribunal devait se préoccuper de renverser le précédent et de paraître politique.

Après la fuite et la menace contre Kavanaugh, les législateurs ont adopté une législation renforçant la protection de la sécurité des juges et de leurs familles. Séparément, en décembre, les législateurs ont adopté une loi protégeant les informations personnelles des juges fédéraux, y compris leurs adresses.

La loi porte le nom du fils de la juge de district américaine Esther Salas, Daniel Anderl, 20 ans, qui a été tué au domicile familial du New Jersey par un homme qui avait auparavant une affaire devant elle.

Roberts a remercié les membres du Congrès “qui répondent aux besoins de sécurité judiciaire”. Et il a déclaré que les programmes qui protègent les juges sont “essentiels pour faire fonctionner un système de tribunaux”.

En écrivant sur la sécurité judiciaire, Roberts a raconté l’histoire du juge Ronald N. Davies, qui en septembre 1957 a ordonné l’intégration de Little Rock Central High School dans l’Arkansas. La décision de Davies faisait suite à la décision de la Cour suprême Brown c. Board of Education selon laquelle les écoles séparées étaient inconstitutionnelles et a rejeté la tentative du gouverneur de l’Arkansas Orval Faubus d’arrêter l’intégration scolaire.

Davies « a été physiquement menacé pour avoir suivi la loi », mais le juge était « intimidé », a déclaré Roberts.

« Un système judiciaire ne peut pas et ne doit pas vivre dans la peur. Les événements de Little Rock enseignent l’importance de gouverner par la loi plutôt que par la foule », a-t-il écrit.

Roberts a noté que les fonctionnaires travaillent actuellement à reproduire la salle d’audience présidée par Davies en 1957. Roberts a déclaré que le banc du juge utilisé par Davies et d’autres artefacts de la salle d’audience ont été préservés et seront installés dans la salle d’audience recréée dans un palais de justice fédéral à Little Rock “afin que ces artefacts importants soient à nouveau utilisés pour tenir la cour”.

Avant que cela ne se produise, cependant, le banc du juge sera exposé dans le cadre d’une exposition à la Cour suprême à partir de l’automne et pour les prochaines années, a-t-il déclaré.

“L’exposition présentera aux visiteurs le fonctionnement du système des tribunaux fédéraux, l’histoire de la ségrégation et de la déségrégation raciales dans notre pays et les contributions imposantes de Thurgood Marshall en tant que défenseur”, a déclaré Roberts. Marshall, qui a plaidé Brown contre Board of Education, est devenu le premier juge noir de la Cour suprême en 1967.

La Cour suprême est toujours aux prises avec des questions complexes impliquant la race. Deux affaires de ce terme traitent de l’action positive, et la majorité conservatrice du tribunal devrait les utiliser pour annuler des décennies de décisions qui permettent aux collèges de tenir compte de la race dans les admissions. Dans un autre cas, les juges pourraient affaiblir la loi fédérale sur les droits de vote de 1965, le joyau de la couronne du mouvement des droits civiques.

Les juges entendront leurs premiers arguments de 2023 le 9 janvier.

Jessica Gresko, l’Associated Press