juge en chef "Démolition, arrestation arbitraire" Remarque sur le rôle du pouvoir judiciaire

Aujourd’hui, le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud, peu après les éloges du Premier ministre Narendra Modi sur les efforts du pouvoir judiciaire pour traduire ses principaux jugements dans les langues régionales, a fait référence aux arrestations arbitraires et aux menaces de démolitions.

Sans préciser aucun cas, le CJI, tout en s’adressant à ses collègues lors d’un événement organisé le jour de l’indépendance dans les locaux du tribunal supérieur, a déclaré qu’indépendamment de l’issue d’une affaire, la force du système est de rendre justice.

« Ce sentiment de confiance en un individu qu’une arrestation arbitraire, une menace de démolition, si ses biens sont saisis illégalement, doit trouver un réconfort et une voix dans les juges de la Cour suprême », a-t-il déclaré, en présence du ministre du droit de l’Union, Arjun Ram Meghwal. scène en tant qu’invité spécial à l’événement organisé par l’Association du Barreau de la Cour suprême.

Les 76 dernières années suggèrent que l’histoire de la justice indienne est l’histoire de la lutte quotidienne des gens ordinaires, a-t-il déclaré.

« Je pense que le défi du système judiciaire est d’éliminer les obstacles à l’accès à la justice et de mettre en place une feuille de route pour garantir que le système judiciaire est accessible et inclusif à la dernière personne en ligne », a-t-il déclaré.

Le haut juge a également assuré à ses collègues que chaque plainte, chaque lettre qui lui était adressée, et même adressée aux médias sociaux à sa place, était traitée par lui personnellement.

« Mais je demande aux avocats, si vous avez un grief, ne courez pas à l’extérieur du tribunal, vous avez le chef de famille assis ici pour y répondre », a déclaré le maître de la liste.

Le CJI a déclaré que les institutions telles que les médias, la bureaucratie, les partis politiques et les organisations bénévoles ont un rôle important à jouer pour amener le développement à la démocratie constitutionnelle, et a souligné que nos dirigeants fondateurs ont défini les priorités nationales et visualisé l’appareil institutionnel pour faire émerger les politiques sociales et politiques. , et le changement économique.

« Après 76 ans, notre tricolore flotte dans les vents de la liberté et de l’égalité. Il y a des moments où le vent s’est arrêté et il y a eu des tempêtes à l’horizon, mais le drapeau est le symbole de notre héritage collectif et nous guide vers notre aspirations futures », a-t-il dit.

La Cour suprême de l’Inde étendra son infrastructure pour ajouter 27 salles d’audience supplémentaires, 4 salles d’audience de greffier et davantage d’installations pour les avocats et les justiciables, a déclaré mardi le juge Chandrachud.

Le CJI a révélé que dans le but de remanier l’infrastructure judiciaire au plus tôt, la Cour suprême envisage de construire un nouveau bâtiment pour accueillir des salles d’audience supplémentaires et d’autres installations.