Juge du Wisconsin: ne supprimez pas les enregistrements de l’enquête sur la perte de Trump en 2020

MADISON, Wis. (AP) – Un juge du Wisconsin a refusé lundi de rejeter une action en justice visant à garantir qu’aucun dossier ne soit supprimé d’un bureau d’État désormais fermé créé pour enquêter sur la perte de l’ancien président Donald Trump en 2020.

Le procès était l’un des nombreux intentés par le groupe de surveillance libéral American Oversight contre l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin Michael Gableman et le bureau de l’avocat spécial qu’il dirigeait. Le président de l’Assemblée, Robin Vos, a embauché Gableman pour diriger l’enquête en 2021 sous la pression de Trump et des républicains conservateurs du Wisconsin qui faisaient pression pour décertifier la victoire de Biden.

Vos a suspendu l’enquête en avril 2022, puis a renvoyé Gableman en août 2022 après qu’il n’ait trouvé aucune preuve pour étayer les fausses affirmations de Trump selon lesquelles les élections lui avaient été volées. Vos a renvoyé Gableman quelques jours seulement après que Vos a remporté sa primaire contre un adversaire approuvé par Gableman et Trump. Vos a qualifié Gableman d ‘«embarras» pour lui-même et pour l’État.

Même si le bureau est sans personnel depuis près d’un an, il continue de se battre contre des poursuites judiciaires ouvertes. Les tribunaux ont à plusieurs reprises statué contre Gableman et son ancien bureau dans ces affaires.

Le juge du circuit du comté de Dane, Jacob Frost, a confirmé lundi dans sa dernière décision que le bureau anciennement dirigé par Gableman, et toute version future de celui-ci, est soumis à la loi sur les archives ouvertes du Wisconsin. Frost a accordé une injonction temporaire contre toute suppression de dossiers par le bureau et a rejeté la requête en rejet, une demande faite il y a près d’un an.

« La décision d’aujourd’hui est une victoire pour la démocratie qui confirme ce que nous soutenons depuis le début : le bureau du conseil spécial du Wisconsin est une agence d’État et doit respecter les lois sur la conservation des documents publics du Wisconsin », a déclaré Rachel Fried, avocate chez Democracy Forward, qui représentait American Oversight dans l’affaire avec Pines Bach, basé à Madison.

Frost, dans sa décision, a déclaré que le bureau de Gableman « jette une variété d’arguments contre le mur pour essayer d’éviter la loi sur la rétention », mais « ils échouent tous ». Il a déclaré que l’intérêt public à conserver, demander et examiner les dossiers obtenus au cours de l’enquête était « primordial ».

James Bopp, qui représentait le bureau de l’avocat spécial, a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise quant à l’opportunité de faire appel.

« Nous sommes surpris par la décision puisque tous les documents ont été transférés au greffier de l’Assemblée du Wisconsin », a-t-il déclaré. « Le conseil spécial n’a aucun document à conserver ou à produire. »

Lors d’une audience en septembre, Bopp a déclaré au juge que le procès était sans objet et que tous les dossiers recueillis par le bureau seraient bientôt rendus publics. Bopp a déclaré lundi que tous ces dossiers avaient été remis au greffier en chef de l’Assemblée et mis à la disposition du public. La surveillance américaine a contesté cela.

Le président Joe Biden a battu Donald Trump en 2020 par un peu moins de 21 000 voix dans le Wisconsin, une victoire qui a résisté aux recomptages, à de multiples poursuites judiciaires étatiques et fédérales, à un audit du Bureau d’audit législatif non partisan et à un rapport du conservateur Wisconsin Institute for Law & Liberty. Une revue de l’Associated Press du Wisconsin et d’autres États du champ de bataille a également révélé beaucoup trop peu de fraudes pour avoir fait basculer l’élection de Trump.

Scott Bauer, l’Associated Press