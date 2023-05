Juge du Tennessee: les parents à l’école peuvent essayer de garder secrets les écrits du tireur

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Un juge du Tennessee a statué qu’un groupe de parents peut avoir son mot à dire dans un procès sur les écrits d’un tireur qui a tué six personnes à l’école de leurs enfants.

Le juge a statué mercredi soir que les parents de l’école Covenant avaient le droit d’intervenir contre d’autres groupes qui voulaient que les écrits du tireur – ainsi que d’autres documents de l’enquête policière – soient publiés conformément à la loi sur les archives publiques du Tennessee.

Des journalistes, un sénateur d’État, une organisation à but non lucratif chargée de l’application des lois et une organisation de défense des droits des armes à feu ont été repoussés par la police de Nashville, qui affirme que les dossiers font partie d’une enquête active. Cependant, la police a indiqué qu’elle prévoyait de divulguer éventuellement les écrits du tireur. Une déclaration déposée récemment dans l’affaire judiciaire par le lieutenant de police Brent Gibson a estimé qu’il pourrait s’écouler 12 mois avant que l’affaire ne soit close.

Lors d’une audience lundi sur les demandes consolidées, un avocat d’un groupe de parents de l’école Covenant a fait valoir qu’eux-mêmes et leurs enfants étaient des victimes d’actes criminels, avec des protections en vertu de la constitution de l’État qui incluent le droit d’être à l’abri du harcèlement, de l’intimidation et des abus tout au long de la procédure pénale. le système judiciaire.

La publication des écrits du tireur pourrait violer ces droits, a fait valoir Eric Osborne. Il a déclaré que les parents avaient une « vraie peur » d’une fusillade répétée dans l’école chrétienne privée, et que leurs droits constitutionnels prévalaient sur les simples droits statutaires, comme le droit d’accéder aux archives publiques.

Le juge de la chancellerie I’Ashea Myles a également autorisé l’intervention de la Covenant School et de la Covenant Presbyterian Church, dont le bâtiment abrite l’école, après que leurs avocats ont déclaré que leur principale préoccupation était d’empêcher la divulgation de toute information susceptible de compromettre la sécurité, comme des dessins détaillés de leurs installations.

Parmi ceux qui se battent pour rendre les dossiers publics figurent le sénateur républicain Todd Gardenhire, qui a déposé une pétition conjointe avec le journal The Tennessean. Plus de 60 républicains de Tennessee House ont demandé leur libération, mais Gardenhire est le seul d’entre eux à avoir porté plainte.

Les législateurs ont déclaré que les écrits du tireur pourraient fournir des informations précieuses alors qu’ils se préparent pour une session spéciale convoquée par le gouverneur Bill Lee, qui fait pression pour retirer les armes à feu des personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres. Les législateurs ont refusé de reprendre la proposition de Lee lors de la session législative qui s’est terminée le mois dernier.

La loi de l’État donne aux membres de l’Assemblée générale l’accès aux dossiers détenus par le Tennessee Bureau of Investigation si un comité législatif l’approuve par une résolution. À ce jour, aucun législateur n’a demandé à consulter le dossier d’enquête confidentiel, a déclaré le porte-parole du TBI, Josh DeVine.

Gardenhire a déclaré dans un communiqué: « Il ne devrait pas falloir un acte de la législature pour sécuriser les dossiers publics illégalement retenus par les habitants du Tennessee. »

Lee, quant à lui, est autorisé en tant que gouverneur à consulter le dossier d’enquête en vertu de la loi de l’État, mais le républicain ne prévoit pas d’examiner les documents avant que les responsables locaux de l’application des lois ne « fournissent des éclaircissements » à leur sujet, a déclaré son porte-parole, Jade Byers.

La police a déclaré que le tireur, Audrey Hale, avait planifié le massacre pendant des mois. Hale a tiré 152 coups lors de l’attaque avant d’être tué par la police. Hale était sous les soins d’un médecin pour un « trouble émotionnel » non divulgué, a indiqué la police. Cependant, les autorités n’ont pas révélé de lien entre ces soins et la fusillade du 27 mars.

Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs et William Kinney, tous âgés de 9 ans, ont été tués dans l’attaque. Les trois adultes tués étaient Katherine Koonce, 60 ans, la directrice de l’école, et le gardien Mike Hill et l’enseignante suppléante Cynthia Peak, qui avaient 61 ans.

Travis Loller et Jonathan Mattise, Associated Press