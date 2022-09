PARK RAPIDS, Minnesota (AP) – Un juge du Minnesota a statué que les fonctionnaires du shérif n’avaient pas le droit de bloquer l’accès à un camp mis en place en opposition à l’oléoduc Enbridge Line 3.

Dans une ordonnance rendue mardi, la juge du district du comté de Hubbard, Jana Austad, a statué que les manifestants du pipeline utilisaient une allée privée, et non un sentier du comté, pour accéder au camp Namewag près de Menahga.

En juin 2021, le shérif du comté de Hubbard, Cory Aukes, a notifié à l’activiste amérindienne Winona LaDuke et Tara Houska, qui gère le site, que la route menant au camp était un sentier appartenant au comté qui serait barricadé et que ceux qui roulaient dessus le feraient. être arrêté.

Le blocus a duré environ trois jours, selon les documents judiciaires, puis a été mis en place occasionnellement par la suite. Les adjoints du shérif ont procédé à un certain nombre d’arrestations et ont empêché les gens d’apporter de la nourriture et de l’eau sur la propriété, selon la plainte civile déposée par LaDuke et Houska.

Austad a ordonné au shérif de retirer tout avis interdisant la circulation des véhicules à moteur sur l’allée. Elle a également annulé les citations que LaDuke et Houska avaient reçues pour conduite sur la chaussée.

Dans son ordre, Austad a écrit que la servitude et l’allée étaient clairement liées au camp, qui serait enclavé sans eux, et que le comté n’avait pas le droit de bloquer la route.

En 2018, LaDuke a acheté une parcelle de terrain près de Menahga et a obtenu une servitude pour l’atteindre à travers les terres gérées par le comté, en utilisant l’allée existante, a rapporté le Star Tribune.

Le pipeline de sables bitumineux de 1 100 milles, qui a longtemps été la cible de protestations, a été mis en service en octobre et transporte du pétrole brut lourd du Canada à Superior, dans le Wisconsin.

The Associated Press