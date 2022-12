ST. LOUIS (AP) – Le juge présidant une audience pour déterminer si la condamnation pour meurtre d’un homme du Missouri devait être annulée a été interrogé vendredi si la police et les procureurs «étaient un peu pressés» de condamner Lamar Johnson.

Le juge du circuit de St. Louis, David Mason, préside une audience sur les efforts du procureur de circuit Kim Gardner pour annuler la condamnation pour meurtre de Johnson dans le meurtre de Marcus Boyd en 1994. Le bureau du procureur général du Missouri cherche à garder Johnson derrière les barreaux.

L’audience est différente d’un procès typique et Mason a fréquemment posé ses propres questions. Certaines de ces questions ont été soulevées lorsque le détective qui a enquêté sur l’affaire, Joseph Nickerson, était à la barre.

Nickerson a décrit Johnson comme un trafiquant de drogue violent qui avait été arrêté pour des meurtres “probablement trois fois” avant la mort de Boyd, mais n’a jamais été condamné parce que les témoins ne voulaient pas témoigner.

Mason a entendu cela, a fait une pause, puis a demandé : “Vous êtes sûr que ce n’est pas une situation où vous étiez un peu pressés de faire une condamnation ?”

“Pas du tout, Votre Honneur, pas du tout”, a répondu Nickerson.

Boyd a été abattu sur le porche de sa maison de Saint-Louis par deux hommes portant des masques de ski le 30 octobre 1994. Alors que Johnson a été renvoyé à vie, un deuxième suspect, Phil Campbell, a plaidé coupable à une accusation réduite en échange contre une peine de sept ans de prison. Campbell est décédé.

Johnson, aujourd’hui âgé de 49 ans, a témoigné jeudi qu’il était avec sa petite amie la nuit du crime, ne s’éloignant que quelques minutes pour sortir vendre de la drogue. La petite amie, Erika Barrow, a également témoigné qu’elle était avec Johnson, sauf pendant environ cinq minutes lorsqu’il est parti pour vendre de la drogue.

Les médicaments ont été vendus à peu près au moment où Boyd a été tué, a déclaré Johnson, mais à plusieurs pâtés de maisons. Les deux sites sont distants de près de 3 miles (5 kilomètres).

« Avez-vous tué Marcus Boyd ? un avocat a demandé à Johnson.

“Non, monsieur”, a répondu Johnson, notant que les deux vendaient de la drogue ensemble et étaient des amis proches.

“À ce jour, je ne sais pas pourquoi les gens soupçonnent que je l’ai tué”, a-t-il déclaré.

L’affaire contre Johnson reposait en grande partie sur les paroles de deux hommes : James Gregory Elking, qui tentait d’acheter du crack à Boyd au moment de la fusillade ; et William Mock, un détenu qui a déclaré avoir entendu une conversation entre Campbell et Johnson à l’intérieur de la prison de St. Louis.

Mock a déclaré aux enquêteurs qu’il avait entendu l’un des hommes dire : « Nous aurions dû tirer sur ce garçon blanc », faisant apparemment référence à Elking. L’homme qui a poursuivi Johnson, Dwight Warren, a reconnu mercredi que sa condamnation était “incertaine” sans le témoignage de Mock.

L’assistant spécial du procureur de circuit Charles Weiss a cherché à soulever des problèmes de crédibilité à propos de Mock, notant qu’il avait demandé la libération de l’incarcération en récompense de son aide dans l’affaire. Il avait réussi à obtenir une probation après une révélation similaire dans une prison des années plus tôt à Kansas City, Missouri.

Nickerson a témoigné que Johnson avait fait un commentaire similaire à un autre détective, “quelque chose à l’effet qu’ils n’auraient jamais dû laisser le garçon blanc vivre”.

Johnson a déclaré qu’il n’avait jamais fait une telle déclaration.

Elking a témoigné cette semaine qu’il avait été contraint de retirer Johnson d’une formation. Il a dit que lorsqu’il était initialement incapable de le faire, Nickerson lui a dit: “Je sais que vous savez qui c’est” et l’a exhorté à “aider à sortir ces gars de la rue”. Ainsi, Elking a déclaré qu’il avait accepté de nommer Johnson comme tireur.

Nickerson a nié avoir contraint Elking. Il a dit que l’identification de Johnson par Elking dans la formation était basée sur tout ce qu’il pouvait voir du visage du tireur – ses yeux. Johnson a un œil qui est différent de l’autre, a déclaré Nickerson. “Vous pouvez le voir clairement.”

James Howard, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre et plusieurs autres crimes commis trois ans après la mort de Boyd, a témoigné que lui et Campbell avaient décidé de voler Boyd, qui devait à l’un de leurs amis de l’argent provenant de la vente de drogue. Une bagarre s’est ensuivie et les hommes ont tué Boyd, a-t-il dit.

« Est-ce que Lamar Johnson était là ? a demandé Jonathan Potts, un avocat de Johnson.

“Non,” répondit Howard.

Campbell, des années avant sa mort, a signé un affidavit disant que Johnson n’était pas impliqué dans le meurtre.

En mars 2021, la Cour suprême du Missouri a rejeté la demande de Johnson pour un nouveau procès après que le bureau du procureur général du Missouri, Eric Schmitt, ait soutenu avec succès que Gardner n’avait pas le pouvoir d’en demander un tant d’années après le jugement de l’affaire.

L’affaire a conduit à l’adoption d’une loi de l’État qui permet aux procureurs d’obtenir plus facilement de nouvelles audiences dans les cas où il existe de nouvelles preuves d’une condamnation injustifiée. Cette loi a libéré un autre détenu de longue date, Kevin Strickland, l’année dernière.

Jim Salter, Associated Press