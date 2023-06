Juge à Disney, l’affaire DeSantis se récuse pour un conflit d’actions

Un juge fédéral supervisant le procès civil de Disney pour la liberté d’expression contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est récusé de l’affaire jeudi, quelques jours après avoir appris que l’un de ses proches possédait des actions dans La compagnie Walt Disney .

L’affaire sera reprise par le juge Allen Winsor, nommé par l’ancien président Donald Trump, selon le dossier du tribunal.

actualités liées à l’investissement

Le juge Mark Walker a pris la décision de se retirer de l’affaire malgré le rejet de la requête de DeSantis pour qu’il soit disqualifié. Les avocats du gouverneur et des autres accusés avaient fait valoir que les remarques de Walker dans des poursuites distinctes soulevaient des questions sur son impartialité dans le cas de Disney.

Walker, qui a été nommé à la magistrature par l’ancien président Barack Obama, dans un dossier déposé devant le tribunal de district américain de Tallahassee, a qualifié l’argument du gouverneur de « sans fondement ». Mais il a néanmoins conclu dans le même dossier qu’il devait se disqualifier « pour des raisons sans rapport avec la requête sans fondement des défendeurs ».

Walker a déclaré avoir appris vendredi qu' »un parent au troisième degré de la relation possède trente actions » dans la société mère de Disney. Le juge a déclaré qu’il avait lancé une enquête sur l’affaire et qu’il avait finalement « déterminé que la disqualification de cette procédure était requise dans les circonstances ».

Les actions de Disney ont clôturé à 88,59 $ jeudi. Trente actions à ce prix totalisent environ 2 658 $.

Mais Walker a déclaré qu’en vertu du code de conduite judiciaire auquel il est lié, « la taille ou le montant en dollars de l’intérêt financier du parent au troisième degré n’est pas pertinent ».

Même si le parent ne possédait qu’une seule action, le code judiciaire est « clair que l’impact sur l’investissement du parent au troisième degré – et non le montant de l’investissement – régit la disqualification », a écrit Walker.

Les allégations de Disney indiquent clairement que cette affaire « implique des intérêts économiques importants pour sa société mère, dans laquelle mon parent au troisième degré détient des actions », a écrit le juge.

Disney allègue que DeSantis a mené une campagne de représailles politiques contre la société après avoir publiquement dénoncé le projet de loi controversé sur la classe que les critiques ont surnommé « Don’t Say Gay ». Ces représailles, qui incluent DeSantis et ses alliés ciblant le district fiscal spécial de Walt Disney World et ses récents accords de développement, ont menacé les activités de Disney, a allégué la société.

« Même si je pense qu’il est hautement improbable que ces procédures aient un effet substantiel sur The Walt Disney Company, je choisis de pécher par excès de prudence – qui, ici, est aussi du côté de l’intégrité judiciaire – et de me disqualifier », Walker a écrit.

« Le maintien de la confiance du public dans le pouvoir judiciaire est primordial, peut-être plus que jamais dans l’histoire de notre République », a écrit le juge.

Le développement de Walker est la dernière ride dans la longue querelle entre DeSantis, l’un des meilleurs candidats à la présidence, et Disney, l’un des meilleurs employeurs de Floride.

Quelques semaines après que Disney sous le PDG de l’époque, Bob Chapek, se soit prononcé contre le projet de loi sur la classe et s’est engagé à aider à l’abroger, la législature à majorité républicaine de Floride a voté en avril 2022 pour dissoudre le district fiscal spécial qui avait permis à l’entreprise d’auto-gouverner efficacement sa Floride. opérations depuis les années 1960.

Le district a finalement été laissé intact, mais son conseil d’administration a été remplacé par des membres triés sur le volet par DeSantis.

Disney a intenté une action en justice après que ce conseil a voté pour annuler les accords de développement que la société avait conclus peu de temps avant que le nouveau conseil ne prenne le pouvoir. Le conseil a contre-attaqué devant un tribunal d’État. Disney a demandé que cette affaire soit classée.