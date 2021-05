Juergen Klopp ravi par l’incroyable troisième place de Liverpool

Liverpool directeur Jurgen Klopp a déclaré dimanche que sceller une place dans la Ligue des champions de la saison prochaine le jour où les fans sont revenus à Anfield pour une victoire 2-0 contre Crystal Palace était un rêve devenu réalité. Malgré une saison difficile à défendre leur première ligue titre en raison d’un certain nombre de blessures à long terme à des joueurs clés, la course sans défaite de 10 matchs de Liverpool pour terminer la campagne les a vus terminer troisième derrière Manchester City et Manchester United. Les fans ont été fermés lorsque Liverpool a mis fin à une attente de 30 ans pour remporter un titre de champion la saison dernière en raison des restrictions de coronavirus et que la foule de 10000 de dimanche était la plus importante à Anfield depuis 14 mois.

«Terminer la saison troisième est incroyable. Je ne peux pas y croire. Merci aux garçons, je ne peux pas croire comment cela a fonctionné ces dernières semaines », a déclaré Klopp.

«Exceptionnel, (le) meilleur dont j’aurais pu rêver. Nous voulions ce sentiment, ce jeu, cette atmosphère. «

Klopp pouvait se permettre le luxe de retirer Georginio Wijnaldum pour une ovation debout lors de sa dernière apparition à Liverpool tardivement après que Sadio Mane ait frappé deux fois.

Wijnaldum est en rupture de contrat et a été fortement lié à un déménagement à Barcelone.

« Gini Wijnaldum quitte le club et nous l’aimons tous en morceaux », a ajouté Klopp.

« Il nous manquera tellement, avec le football, c’est normal que les gens partent, mais il me manquera tellement. »

Wijnaldum a remporté à la fois la Ligue des champions et la Premier League au cours de ses cinq saisons à Liverpool.

« Je me bats contre les larmes en ce moment », a déclaré l’international néerlandais.

«Je dois commencer une nouvelle aventure. Je savais que j’étais allé dans un grand club. Je me souviens que j’étais assis dans le salon et le manager a dit que quand je viendrais à Liverpool, nous gagnerions des prix. Je suis content que ça se soit bien passé.

« Cela aurait été vraiment pénible de quitter le club sans aucun. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici