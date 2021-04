Jurgen Klopp admis Liverpool ne jouent pas comme une équipe qui «mérite» le football de la Ligue des champions la saison prochaine après avoir raté sa chance de rejoindre le première ligueparmi les quatre premiers avec un nul 1-1 contre Newcastle samedi. Mohamed Salah avait ouvert le score après seulement trois minutes, mais Liverpool a gaspillé une foule d’occasions de prolonger son avance et a payé en temps d’arrêt. Les Reds ont même eu un sursis lorsque l’égalisation de Callum Wilson a été exclue après un examen VAR pour le handball, mais ils ne pouvaient toujours pas tenir, car la frappe déviée de Willock a assuré un point vital dans l’offre des Magpies pour la survie de haut vol. Liverpool passe à la sixième place mais est à un point derrière Chelsea et West Ham, quatrième, qui s’affronteront plus tard samedi au London Stadium.

Deux autres points perdus sont un coup dur pour les chances de Liverpool d’une place en Ligue des champions la saison prochaine après que les plans de leurs propriétaires pour s’assurer qu’ils ont un football européen de haut niveau chaque saison sans avoir à le gagner sur le terrain se sont effondrés cette semaine.

Liverpool était l’un des 12 clubs à avoir initialement signé des propositions pour une Super League européenne (ESL) le week-end dernier, pour se retirer dans les 48 heures après une réaction de la part de ses propres joueurs et fans.

« Si vous le méritez, vous le méritez », a déclaré Klopp, faisant écho aux critiques de l’ESL en tant que boutique fermée pour les grands clubs européens.

«Je ne nous ai pas vu jouer aujourd’hui comme nous méritons la Ligue des champions l’année prochaine. Nous avons encore cinq matchs et nous verrons. On apprend ou on ne joue pas en Ligue des champions, c’est tout. «

Une manifestation devant Anfield samedi était plus sourde que celles vues avant les matchs à domicile de Chelsea et d’Arsenal ces derniers jours, mais un certain nombre de drapeaux et de bannières étaient attachés aux portes autour du sol appelant à la «cupidité» des propriétaires américains du club. Groupe de sports de Fenway (FSG).

Le FSG de John Henry a aidé à décrocher le premier titre de Premier League de Liverpool pendant 30 ans la saison dernière.

Mais bon nombre des problèmes que les hommes de Klopp ont rencontrés pour défendre leur titre étaient à nouveau évidents car ils n’ont pas réussi à voir Newcastle bien avant une finale nerveuse.

« Je ne pense pas que vous puissiez créer beaucoup plus d’occasions, de meilleures chances qu’aujourd’hui et nous ne terminons pas le match », a ajouté Klopp.

Les hôtes n’auraient pas pu prendre un meilleur départ car une touche brillante et une finition de Salah ont ouvert le score après seulement trois minutes.

Salah aurait dû avoir une seconde mais a tiré trop près de Martin Dubravka quand il était net au but, tandis que Sadio Mane a également échoué à arrondir le gardien slovaque avec une chance glorieuse.

Dubravka a ensuite effectué une série d’arrêts fins après la pause pour refuser Roberto Firmino, Mane et James Milner.

La tension chez les joueurs de Liverpool était claire en fin de match et Newcastle a capitalisé après que le manager Steve Bruce a envoyé Wilson et Willock.

Wilson s’est emparé de la maison après qu’Alisson eut sauvé son effort initial, mais le ballon avait rebondi sur le gardien de but brésilien sur la main de l’ancien attaquant de Bournemouth avant de le poignarder dans un filet non gardé.

Quelques secondes plus tard, Liverpool n’a pas réussi à gérer un autre long ballon dans sa surface et il est tombé pour le milieu de terrain en prêt d’Arsenal Willock, dont la frappe a dévié Fabinho pour laisser Alisson impuissant.

Un troisième but tardif ces dernières semaines de Willock rapproche de plus en plus Newcastle de la survie. Les hommes de Bruce ont maintenant neuf points d’avance sur les trois derniers au 15e rang.

