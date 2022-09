Juel Ulven, fondateur du Folk Festival de Genève, décède à 75 ans – Shaw Local

[The Yellow-Bellied Sapsuckers, acclaimed Wisconsin artists, will be part of the Fox Valley Folk Music Festival in Geneva.]

GENÈVE – Trois douzaines d’actes musicaux convergeront vers Island Park à Genève pour le 42e festival annuel de musique folklorique et de contes de Fox Valley les 2 et 3 septembre, le week-end de la fête du Travail. Ce fut un travail d’amour pour Juel Ulven de North Aurora, président de la Fox Valley Folklore Society et fondateur et directeur du festival. L’événement propose 100 heures de musique folklorique, de danse, de contes et d’ateliers sur huit scènes, ainsi que des vendeurs d’aliments et d’artisans et un espace pour enfants. Les gens sont invités à apporter des pique-niques. L’année dernière, les dommages causés par la tempête de la fin de l’été au parc ont annulé le festival 2017, mais à moins de conditions extrêmes, les spectacles se déroulent sous la pluie ou le beau temps. La programmation musicale comprendra des favoris locaux tels que le virtuose du dulcimer martelé et compositeur Bill Robinson de St. Charles avec son groupe, ainsi que des danseurs folkloriques des groupes basés au Fermilab à Batavia. Mais la liste s’étend également à des artistes tels que The Yellow-Bellied Sapsuckers of Wisconsin, qui ont été choisis pour présenter au SXSW Music Festival à Austin, Texas, et un nouveau duo, Frank Lee & Allie Burbrink, tous deux du célèbre groupe à cordes Freight Hoppers de Caroline du Nord. (Photo fournie)