Judy Woodruff se prépare à signer en tant qu’ancre de “PBS NewsHour”

En 1974, lors d’un entretien d’embauche à New York avec un cadre de NBC News, Mme Woodruff s’est fait dire qu’elle devait travailler pour se débarrasser de son accent du Sud, se souvient-elle. Elle est retournée à Atlanta et a trouvé un coach vocal dans les Pages Jaunes. Avant qu’elle ne puisse commencer les cours, l’exécutif l’a appelée. Elle a été embauchée au début de 1975 pour faire des reportages au bureau de NBC News à Atlanta.

Les dépêches de Mme Woodruff ont commencé à apparaître sur “NBC Nightly News” et “Today”. Au milieu de l’année, elle exhortait le réseau à accorder une plus grande attention à M. Carter, qui était candidat à la présidence mais à la traîne dans les sondages, et elle a déposé des articles occasionnels sur sa campagne.

Après que M. Carter ait remporté la primaire du New Hampshire en 1976, NBC a confié la mission à des journalistes plus expérimentés – des hommes, évidemment. Mme Woodruff est restée journaliste junior, un rôle qui a néanmoins fait d’elle l’un des soi-disant garçons du bus, une expression utilisée à l’époque pour les journalistes couvrant les campagnes présidentielles, un groupe qui comprenait Sam Donaldson d’ABC News.

Alors qu’elle faisait un reportage sur M. Carter à Steubenville, dans l’Ohio, Mme Woodruff a attiré l’attention de son futur mari, Albert Hunt, qui était alors journaliste politique national pour le Wall Street Journal. “J’ai fait quelque chose qu’ils vous feraient sortir de la bonne société si vous le faisiez aujourd’hui”, a déclaré M. Hunt. “Je suis monté dans le bus et j’ai dit à Sam Donaldson : ‘Sam, qui est la blonde avec de belles jambes ?'”

Mme Woodruff et M. Hunt se sont officiellement rencontrés lors d’un match de softball à Plains, où les membres du personnel de campagne de M. Carter ont affronté les journalistes, selon son livre de 1982, “This Is Judy Woodruff at the White House”. Elle a échappé à M. Hunt frappé jusqu’après l’investiture de M. Carter. Ils se sont mariés en 1980.

Avec M. Carter à la Maison Blanche, Mme Woodruff est devenue correspondante à la Maison Blanche pour NBC News. “Il était clair pour tout le monde qu’elle en savait plus sur Jimmy Carter que n’importe qui d’autre à Washington”, a déclaré Tom Brokaw, qui a couvert la Maison Blanche pour NBC avant de devenir le présentateur du soir du réseau.