Judy travaille sur une surprise pour Brat sur “Brat Loves Judy”

Bonne journée de bosse !

Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Brat Loves Judy” et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. Dans le clip ci-dessous, Judy reçoit un appel pour travailler sur une surprise spéciale pour Brat, qui travaille sur un nouveau projet, mais n’a pas le même soutien maintenant qu’elle n’est plus sur un label.

Découvrez le clip ci-dessous:

C’est tellement gentil que Judy veut l’aider à huer – mais pensez-vous que Brat le verra de la même manière?

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cet épisode :

Brat et Judy luttent tout au long de leur parcours de perte de poids et Brat se prépare à la maternité par des moyens non conventionnels. Brat craint des nouvelles de ses perspectives de fertilité. Pendant ce temps, Judy fait son chemin dans la carrière musicale de Brat.

Un tout nouvel épisode de « Brat Loves Judy » est diffusé le jeudi 21 juillet à 21 h HE / 20 h CT sur WeTV