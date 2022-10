Judy Tenuta, la comédienne et actrice de “Love Goddess”, est décédée à 72 ans

Judy Tenuta, l’humoriste et actrice connue sous le nom de “Love Goddess”, est décédée jeudi. Elle avait 72 ans.

Le publiciste de Tenuta, Roger Neal, a confirmé qu’elle était décédée d’un cancer de l’ovaire chez elle à Los Angeles alors qu’elle était entourée de sa famille.

“C’était une interprète très drôle et incroyable”, a déclaré Neal à l’Associated Press, ajoutant que c’était toujours un “moment heureux d’être avec elle”.

Des rapports antérieurs sur sa mort indiquaient que Tenuta avait 65 ans puisqu’elle avait précédemment affirmé qu’elle était née le 7 novembre 1965, bien que son année de naissance réelle soit 1949.

DAVID A. ARNOLD, COMÉDIEN ET STAR DE NETFLIX, MORT À 54 ANS

“Elle était de la vieille école, donc elle ne dirait jamais son âge réel, mais maintenant qu’elle est partie, nous pouvons dire son âge réel”, a expliqué Neal.

Tenuta était connue pour sa prestation stridente et graveleuse, son humour acerbe et chargé de jurons et son jeu d’accordéon. Selon sa nécrologie, des amis lui ont suggéré d’incorporer un accordéon dans son numéro alors qu’elle développait son personnage fantaisiste et sage, la “déesse de l’amour”.

La comique chevronnée a appris à jouer de l’instrument après avoir été encouragée par sa mère, qui était fan de l’accordéoniste Lawrence Welk. L’accordéon de Tenuta, qu’elle a décrit comme “un instrument d’amour et de soumission”, est actuellement exposé au Hollywood Museum.

Née à Chicago, dans la banlieue d’Oak Park, dans l’Illinois, Tenuda était la fille d’une mère polonaise, Johanna, et d’un père italien, Caesar. Elle a été élevée dans une famille catholique comme l’un des neuf frères et sœurs, dont six frères. Tenuta s’est spécialisée en théâtre à l’Université de l’Illinois à Chicago et est devenue la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire.

Tenuta a ensuite rejoint la troupe de comédie de Chicago Second City et a ouvert pour d’autres comédiens sur le circuit de la comédie de Chicago avant de commencer sa carrière de stand-up solo dans les années 1970.

Lors de sa première exposition solo, Tenuta a choqué le public lorsqu’elle s’est déguisée en Vierge Marie. En plus de la “Déesse de l’amour”, elle a développé d’autres personnages excentriques et campy, notamment “Aphrodite de l’accordéon”, “La petite fleur”, “Fashion-Plate Saint”, “Queen of Candy-Pants”, “Princess of Panty”. Shields”, “Empress of Elvis Impersonators” et le “Buffer of Fronts”, qui portaient tous des costumes fantaisistes et utilisaient une variété d’accessoires.

Malgré ses vêtements extravagants et son apparence de scène bizarre, Tenuta a déclaré que la plupart des gens avaient immédiatement compris son acte, qui comprenait la religion égocentrique qu’elle appelait “Judy-ism”.

“Dans ma religion, je suis la seule à pouvoir me plaindre. Ce qui est vraiment bien avec ma religion, c’est que vous pouvez oublier vos problèmes et penser aux miens pendant un moment”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

À la fin des années 1980, Tenuta a attiré l’attention nationale après avoir joué avec Ellen DeGeneres, Paula Poundstone et Rita Rudner dans l’émission spéciale “Women of the Night” de HBO en 1987.

De 1987 à 1988, elle a tourné à travers les États-Unis avec l’icône de la comédie George Carlin. Dans l’émission spéciale télévisée “American Comedy Awards” de 1988, Tenuta a été nommée meilleure interprète féminine de club de comédie face au vainqueur masculin Jerry Seinfeld. Parmi les autres lauréats cette année-là pour leur club ou leur travail à l’écran, citons Robin Williams, Lily Tomlin et Bette Midler.

Elle a ensuite déménagé à Los Angeles tout en continuant à se produire lors de tournées nationales pendant des années, y compris des visites spéciales au circuit de la comédie à Chicago.

Dans les années 1990, Tenuta a été nominée pour deux Grammy Awards pour ses CD comiques, “Attention Butt-Pirates and Lesbetarians!” et “In Goddess We Trust”,

Elle faisait partie d’une génération d’artistes qui ont contribué à la popularité de la comédie en direct dans des clubs du pays, notamment le Comedy Store à Los Angeles, Laff Stop à Houston et Caroline’s à New York. Un domaine typiquement masculin a trouvé de la place pour les femmes, y compris Tenuta.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle était fréquemment invitée dans des talk-shows et des jeux télévisés de fin de soirée et avec le jock radiophonique Howard Stern. Elle a joué aux côtés de Bruce Vilanch dans le film indépendant “Sister Mary” de 2011 et est apparue dans la comédie “Material Girls” de Hillary et Haley Duff en 2006 et dans le film “Gibsonburg” en 2013. Elle a également joué des rôles dans des émissions de télévision telles que “General Hospital”, “Corey in the House” et “Ned’s Declassified School Survival Guide”.

Dévasté d’apprendre le décès de ma chère, chère amie, la charmante Mlle Judy Tenuta. Je ne peux pas croire qu’elle soit partie. La Terre a vraiment perdu une déesse. pic.twitter.com/TiRuWTARiB — Al Yankovic (@alyankovic) 6 octobre 2022

Elle a également exprimé des personnages dans “Duckham”, “Cow and Chicken” et “Space Ghost Coast to Coast”. Tenuta est apparue sur scène dans “The Vagina Monologues” et “Menopause the Musical” à Los Angeles et Chicago.

Tenuta a joué plusieurs personnages dans “The Weird Al Yankovic Show” et a été présenté dans de nombreux courts métrages comiques et vidéoclips de Yankovic.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Après avoir appris sa mort, Yankovic a tweeté : “Dévastée d’apprendre le décès de ma chère, chère amie, la charmante Miss Judy Tenuta. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit partie. La Terre a vraiment perdu une déesse.”

Tenuta laisse dans le deuil son partenaire de vie, Vern Pang, cinq frères (Daniel, John, Steven, Thomas et James) et sa sœur (Barbara).

L’Associated Press a contribué à ce rapport.