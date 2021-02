Judy Murray ravie des résultats de sa jeunesse après avoir subi un lifting non chirurgical

Judy Murray a dit qu’elle était bouleversée par les résultats de son lifting non chirurgical.

La mère d’Andy et Jamie, Judy, a déclaré qu’elle « se sentait beaucoup mieux dans ma peau » après avoir cherché le traitement, expliquant que des années au soleil dans des pays chauds avaient endommagé sa peau.

«J’ai passé la majeure partie de ma vie à travailler à l’extérieur et un nombre significatif d’années à suivre mes enfants sur le circuit de tennis et à m’asseoir au soleil en me renfrognant sous la pression de les regarder jouer, et j’ai donc de belles lignes renfrognées et j’ai beaucoup de lignes de rire aussi », a-t-elle partagé.

«J’ai eu beaucoup de dommages causés par le soleil et je savais, probablement au cours des deux dernières années, que j’aimerais vraiment explorer quelque chose qui m’aiderait à avoir une peau plus fraîche et plus claire.







Judy a trouvé Morpheous8, qui implique un micro-aiguilletage de haute technologie et un traitement par radiofréquence, ayant un rendez-vous en janvier de l’année dernière, un autre juste avant le premier verrouillage et un troisième en juillet.

Et elle est ravie des résultats, disant que cela lui a pris dix ans de retard, ses garçons en prenant également note.

Judy se souvient: « Je ne leur ai rien dit sur les traitements que je recevais, mais ils ont remarqué la différence et récemment ils ont dit: » Maman, qu’est-ce que tu fais à ton visage? «







«J’ai dit, qu’est-ce que tu veux dire? A quoi ils ont répondu: ‘Ça a l’air beaucoup plus lisse.’

« C’était vraiment une bonne poussière! Je veux dire s’ils l’ont remarqué et mentionné, alors cela a clairement fait une énorme différence, et cela m’a rendu très heureux. »

Judy a dit que c’était une remarque jetable des garçons qui l’avait amenée à y penser en premier lieu.







«Mes enfants … ont commencé à m’appeler turkey neck il y a quelques années d’une manière aimante et plaisante», a-t-elle dit, «et cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je pensais que je devrais vraiment faire quelque chose à ce sujet si je le pouvais. «

Le Dr Judy Todd, dont Judy a recherché l’expertise, a déclaré: « Je suis ravie que Judy Murray ait obtenu un si bon résultat et dit qu’elle a l’air plus de dix ans plus jeune. »

Elle a ajouté: « Judy est un excellent exemple de la façon dont vous pouvez complètement transformer votre apparence sans passer sous le couteau. »