Les enfants de Judy Garland sont déterminés à préserver l’héritage de la défunte star du « Magicien d’Oz ».

L’actrice, qui était l’une des stars du cinéma au box-office des années 40 et a été deux fois nominée pour un Oscar, est décédée le 22 juin 1969, à 47 ans, d’une surdose accidentelle de barbituriques. Elle aurait eu 100 ans le 10 juin.

Les enfants de la star de cinéma – Liza Minnelli, Lorna Luft et Joey Luft – se sont associés au développeur de parfums Vincenzo Spinnato pour sortir « Judy – A Garland Fragrance ». Ils ont dit que cela rend hommage à Garland, qui n’a jamais quitté sa maison sans vaporiser son parfum préféré.

« Je … voulais capturer ce que ma mère portait pour que chaque personne qui le porte sente sa chaleur », a déclaré Lorna, 69 ans, au magazine People jeudi.

« En fait, Lorna a eu l’idée de créer un parfum pour honorer ma mère à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire », a expliqué Minnelli, 76 ans. « J’ai confié à Lorna les nombreux détails nécessaires, mais elle m’a tenu au courant, et quand est venu le temps de sentir le dernier parfum fin unisexe, ça sentait définitivement maman.

« Parfois, j’ai l’impression qu’elle continue de veiller sur nous et de nous guider », a poursuivi l’interprète. « Et elle a dû aussi canaliser ses pensées vers Vince, car il a créé le bon parfum pour elle. C’est merveilleux de célébrer l’héritage de notre mère de cette manière spéciale. Elle aurait été ravie. »

Les femmes ont confié au point de vente qu’elles gardaient de bons souvenirs de Garland, qui a charmé ses enfants avec humour.

« Il y a tellement de merveilleux souvenirs de maman – pour nous trois enfants, Lorna, Joey et moi-même », a déclaré Minnelli. « Il serait difficile de ne retenir qu’un seul souvenir car elle était toujours intéressante, engageante et tellement drôle. L’humour était son arme secrète. »

« J’ai 16 ans de souvenirs préférés », a déclaré Lorna. « J’ai toute une vie de son héritage que je peux regarder et écouter de son travail. Je me considère très chanceuse et je suis incroyablement reconnaissante d’être sa fille. »

En août 2021, les femmes ont souligné que si la vie de l’ancienne enfant star était souvent tumultueuse, elle a également vécu de nombreux moments joyeux avec ses proches.

« Oui, elle a eu des tragédies dans sa vie, mais elle n’était pas tragique », a déclaré Lorna à Closer Weekly à l’époque.

« Je me souviens m’être beaucoup amusé avec elle quand nous étions seuls », se souvient Joey, le fils de Garland.

« L’une des plus grandes idées fausses sur ma mère était qu’elle ne m’a pas offert une enfance heureuse », a déclaré Minnelli. « Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, mais je peux dire que j’étais très heureux. »

Minnelli a noté que Garland était « protecteur et très strict » en tant que parent, mais aussi « très drôle » et « incroyablement intelligent ».

Et quand Minnelli se sentait déprimée, c’est sa mère qui lui a remonté le moral.

« Mon plus beau souvenir de ma mère, ce sont les conversations que nous avons eues », a expliqué Minnelli. « Adolescente, je suis devenue sa meilleure amie et sa confidente. Nous riions et parlions pendant des heures.

Minnelli a même partagé qu’elle ressentait encore la présence de sa mère aujourd’hui.

« Quand je l’appelle, elle est là », a déclaré la star. « Et je fais beaucoup appel à elle. »

En mars 2021, l’enfant star des années 40 Margaret O’Brien a parlé à Fox News Digital de ce que c’était que de travailler avec Garland dans la comédie musicale de 1944 « Meet Me in St. Louis ».

Garland a épousé le réalisateur du film, Vincente Minnelli, en 1945. L’union a duré jusqu’en 1951.

« Oh, elle était si merveilleuse », a déclaré l’homme de 84 ans à l’époque. « Elle l’était vraiment. Elle était tout simplement merveilleuse avec les enfants. Elle était enfantine elle-même. Elle adorait sauter à la corde sur le plateau avec les autres enfants. Elle me faisait toujours rire. Je l’adorais. »

Dans le film, le personnage de Garland, Esther Smith, est connu pour avoir chanté « Have Yourself a Merry Little Christmas » à sa sœur au cœur brisé Tootie (O’Brien). La famille se préparait à quitter sa maison bien-aimée de Saint-Louis pour New York.

Cependant, O’Brien a déclaré que Garland avait initialement refusé de chanter la chanson, qui continue d’être un favori des vacances des décennies plus tard.

« Les paroles originales étaient très sombres et ternes, ce qui, je suppose, correspondait à la scène parce que nous étions censés être tristes », a déclaré O’Brien. « Mais Judy a dit : ‘Je ne peux pas chanter ça à la petite Margaret ! Elle va pleurer, et tout le monde va penser que je suis un monstre.' »

Les producteurs de films ont refusé la demande de Garland de réviser les paroles, a rapporté NPR. Selon le point de vente, c’est la co-vedette Tom Drake qui a pris à part l’auteur-compositeur Hugh Martin et l’a encouragé à faire le changement. Martin a déclaré plus tard qu’il était rentré chez lui et avait écrit une version plus optimiste de la chanson utilisée dans le film.

La piste résonnerait avec les troupes américaines servant à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Garland l’a ensuite chanté en direct au Hollywood Canteen, un club pour militaires.

« Dieu merci, ils ont allégé ces paroles », a déclaré O’Brien. « Bien sûr, c’est ce qui en a fait une chanson si classique. On l’entend encore chaque année pendant les vacances. Et nous pouvons remercier Judy pour cela. »

O’Brien a déclaré que « Meet Me in St. Louis » occupait une place particulière dans le cœur de Garland.

« Il y avait une romance avec Vincente Minelli », a-t-elle déclaré. « Et de leur romance est née Liza Minnelli. Donc, bien sûr, le film a gardé de merveilleux souvenirs pour Judy. Vincente était une réalisatrice très gentille avec qui il était facile de travailler. Il s’est assuré que le studio ne surchargeait pas Judy et qu’elle avait horaires raisonnables.

« Malheureusement, d’autres réalisateurs ont surmené Judy », a-t-elle expliqué. « Mais il l’a protégée. Et il s’est assuré que nous avions un plateau heureux et calme avec de bonnes heures. Et il s’est assuré que Judy se repose beaucoup. Elle était toujours très heureuse sur le plateau. Je ne l’ai jamais vue triste ou nerveuse ou quelque chose comme ça. que pendant le tournage. Ce fut une expérience positive pour nous tous.

O’Brien a déclaré qu’elle et Garland étaient restées en contact au fil des ans.

« La dernière fois que je lui ai parlé, c’était lors d’un grand dîner hollywoodien », a déclaré O’Brien. « Elle m’a vu, est venue et a dit : ‘Oh, bonjour Margaret ! Comment vas-tu ?’ Chaque fois que nous nous sommes vus, c’était comme si nous n’avions pas été séparés. Je suis maintenant de très bons amis avec ses enfants, surtout son fils. Ils se sont tous avérés être des gens très gentils et merveilleux. Vous pouvez juste dire à quel point beaucoup ces enfants aiment leur mère. Je l’aimais certainement, et je viens de travailler avec elle. C’était une personne vraiment spéciale. Et je ne l’ai jamais oubliée.