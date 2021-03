Des expositions de judo lisses tout autour quittent cinq pays avec cinq médailles d’or à la fin de la première journée au Grand Chelem 2021 de la Fédération internationale de judo à Tbilissi, en Géorgie.

Il n’y a pas de foule au Grand Chelem de Tbilissi, conformément à la nécessité de préserver la santé de la communauté, mais il existe cependant trois tatamis et un judo offensif et risqué.

Après une journée de compétition, la Géorgie prend déjà la tête avec trois finales pour une médaille d’or, mais l’Ouzbékistan et l’Italie ne sont pas loin derrière, avec une seule différence de médaille d’argent, tandis que la Mongolie et le Kosovo sont proches eux aussi. Les résultats montrent une grande diversité de pays, 5 pays ayant déjà remporté au moins une médaille d’or. Au total, 14 pays ont remporté une médaille le jour 1 et 23 étaient représentés dans le bloc final.

Dans les cercles de judo, la Géorgie est parfois connue comme «le pays des champions» et Temur Nozadze a certainement été à la hauteur de ce titre, montrant au monde ce qu’est le judo géorgien. Le jeune combattant explosif a déchiré la compétition avec un lancer spectaculaire après l’autre. Après avoir raté de peu l’or à Tel Aviv le mois dernier, Nozadze s’est hissé sur son premier podium du Grand Chelem, faisant la fierté de son pays d’origine.

« C’est un grand honneur pour moi de me battre ici dans ma maison de Géorgie, cela m’inspire à travailler encore plus dur pour me battre dans les tournois les plus grands et les plus épiques du monde », a déclaré le champion des moins de 60 kg aux journalistes.

Final

NURILLAEV, Kemran (UZB) contre NOZADZE, Temur (GEO)

Concours pour la médaille de bronze

SAIDABUROROV, Shahboz (TJK) contre TSJAKADOEA, Tornike (NED)

HUSEYNOV, Karamat (AZE) contre SIMEONIDIS, Konstantin (RUS)

Résultats finaux

1. NOZADZE, Temur (GEO)

2. NURILLAEV, Kemran (UZB)

3. HUSEYNOV, Karamat (AZE)

3. SAIDABUROROV, Shahboz (TJK)

5. SIMEONIDIS, Konstantin (RUS)

5. TSJAKADOEA, Tornike (NED)

7. ENKHTAIVAN, Ariunbold (MGL)

7. VEREDYBA, Oleh (UKR)

-52kg: GIUFFRIDA arrête GILES pour l’or

Le vétéran de moins de 48 kg

Les catégories légères ont ouvert la compétition qui se terminera dimanche, avec l’enthousiasme des nouveaux venus et la détermination de la vieille garde. Il y avait un intérêt particulier à voir la Mongole Urantsetseg Munkhbat, qui était considérée comme la femme à battre à Tbilissi. Après sa troisième place à Doha, lors du World Judo Masters et son titre à Tachkent il y a deux semaines, la Mongole, championne du monde en 2013 et toujours très compétitive, s’est à nouveau qualifiée pour la finale d’une épreuve du World Judo Tour. Cela lui a valu une 39e médaille sur le circuit, sans compter ses trois médailles mondiales.

La rivalité espagnole et l’opprimé

On s’attendait également à l’affrontement entre les deux Espagnoles, Laura Martinez Abelenda et Julia Figueroa, alors qu’elles courent toujours vers une sélection olympique. C’est Julia Figueroa qui semblait prendre le dessus sur sa compatriote de l’autre côté du tirage au sort, alors qu’elle se qualifiait pour la demi-finale, mais sa route vers le podium a été soudainement bloquée lorsqu’elle a été battue par l’Italienne Francesca Milani, qui n’était pas parmi les graines lors de l’échauffement au début de la journée. Sans aucun record sur le World Judo Tour jusqu’à présent, Milani peut certainement être fier d’une journée de compétition incroyable.

Sans surprise, Urantsetseg Munkhbat a remporté la médaille d’or, mais Milani a certainement tout donné avec courage et détermination. La mongole aguerrie s’est montrée trop puissante pour sa jeune adversaire et après plusieurs tentatives au sol, a finalement conclu par une immobilisation qui a été récompensée par ippon, juste une seconde avant la fin du match.

Laura Martinez Abelenda et Julia Figueroa se sont donc finalement rencontrées pour la médaille de bronze. Se connaissant parfaitement, il a fallu plus de 2 minutes et 40 secondes à Figueroa pour finalement marquer avec une belle o-uchi-gari, pour renforcer son avance sur sa coéquipière pour la qualification olympique.

Final

MUNKHBAT, Urantsetseg (MGL) contre MILANI, Francesca (ITA)

Concours pour la médaille de bronze

MARTINEZ ABELENDA, Laura (ESP) contre FIGUEROA, Julia (ESP)

COSTA, Catarina (POR) contre STANGAR, Marusa (SLO)

Résultats finaux

1. MUNKHBAT, Urantsetseg (MGL)

2. MILANI, Francesca (ITA)

3. FIGUEROA, Julia (ESP)

3. STANGAR, Marusa (SLO)

5. COSTA, Catarina (POR)

5. MARTINEZ ABELENDA, Laura (ESP)

7. PETIT, Lois (BEL)

7. UNGUREANU, Monica (ROU)

L’Italie contre la Grande-Bretagne dans la manche des moins de 52 kg

Médaillée d’argent aux derniers Jeux Olympiques, la judoka italienne Odette Giuffrida, également vainqueur des Championnats d’Europe 2020, a parfaitement rempli son rôle de favorite de ce Grand Chelem. Elle s’est qualifiée pour la finale face à la Britannique Chelsie Giles, médaillée d’or à Tel Aviv il y a quelques semaines, démontrant ainsi que sa victoire en Israël n’était pas le fruit du hasard.

Presque dix minutes ont été nécessaires à Odette Giuffrida pour empêcher Chelsie Giles de remporter sa deuxième médaille d’or consécutive du Grand Chelem, mais c’était proche car aucun des deux champions n’a pu trouver la moindre opportunité de lancer, entre la tentative ratée de tai-otoshi de l’Italien et de l’uchi-mata pas plus réussi de Giles, ont montré qu’ils se préparent pour le rendez-vous olympique cet été et puisque l’Italien l’a déjà fait il y a cinq ans à Rio, tout est possible.

Final

GIUFFRIDA, Odette (ITA) contre GILES, Chelsie (GBR)

Concours pour la médaille de bronze

RAMOS, Joana (POR) contre PIMENTA, Larissa (BRA)

PUPP, Reka (HUN) contre LEVYTSKA-SHUKVANI, Tetiana (GEO)

Résultats finaux

1. GIUFFRIDA, Odette (ITA)

2. GILES, Chelsie (GBR)

3. PUPP, Reka (HUN)

3. RAMOS, Joana (POR)

5. LEVYTSKA-SHUKVANI, Tetiana (GEO)

5. PIMENTA, Larissa (BRA)

7. DELGADO, Angelica (États-Unis)

7. VAN KREVEL, Naomi (NED)

-66kg: le judoka géorgien surprend tout le monde

Dans la finale de la catégorie -66 kg, nous avons de nouveau trouvé une athlète géorgienne, Vazha Margvelashvili. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque le médaillé de bronze du dernier World Judo Masters était tête de série numéro un de la compétition. En finale, il a affronté la tête de série numéro 4, l’Ouzbek Sardor Nurrilaev, qui a grimpé d’un niveau de plus après sa médaille de bronze à Tachkent il y a deux semaines.

Il n’a fallu que 20 secondes à Nurrilaev pour marquer un ippon impressionnant après avoir engagé un o-uchi-gari qui est sorti de la zone de combat, mais dans un brillant changement de direction, Nurrilaev a transformé l’élan arrière en un brillant uchi-mata. Margvelashvili ne pouvait regarder l’arbitre qu’avec étonnement. L’ippon était limpide et un bon exemple du fait que vous ne devriez jamais vous détendre jusqu’à ce que l’arbitre dise réellement: «mate».

Médaille, fleurs et chèques ont été remis par M. Giorgi Atabegashvili, président de la Fédération géorgienne de judo et M. Udo Quellmalz, superviseur de l’arbitrage de la FIJ, double champion du monde olympique

Final

MARGVELASHVILI, Vazha (GEO) contre NURILLAEV, Sardor (UZB)

Concours pour la médaille de bronze

NINIASHVILI, Bagrati (GEO) contre GANBOLD, Kherlen (MGL)

PULIAEV, Mikhail (RUS) contre VIERU, Denis (MDA)

Résultats finaux

1. NURILLAEV, Sardor (UZB)

2. MARGVELASHVILI, Vazha (GEO)

3. GANBOLD, Kherlen (MGL)

3. PULIAEV, Mikhail (RUS)

5. NINIASHVILI, Bagrati (GEO)

5. VIERU, Denis (MDA)

7. ABDELMAWGOUD, Mohamed (EGY)

7. TILOVOV, Mukhriddin (UZB)

-57kg: GJAKOVA fait preuve de force pour remporter l’or

Une athlète géorgienne en finale a illustré une fois de plus la montée en puissance des compétitrices locales. Eteri Liparteliani n’est cependant pas totalement inconnue, ayant été championne du monde junior en 2019. Elle continue de s’affirmer sur le World Judo Tour et a remporté une belle médaille de bronze à Tel Aviv il y a quelques semaines. Il faut aussi se rappeler qu’en demi-finale, elle a éliminé la championne du monde en titre, la canadienne Christa Deguchi, qui a repris la compétition lors de ce grand chelem. En finale, Liparteliani a retrouvé la Kosovane Nora Gjakova, une autre habituée du circuit international.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux femmes mettent une quantité incroyable d’énergie et de puissance dans la finale et dans le contrôle de la partie supérieure du corps. Dans ce match, Gjakova est sorti vainqueur. Après avoir marqué un waza-ari, elle a contrôlé le reste du match pour remporter l’or. Il est désormais certain que ce n’est pas la dernière fois que nous verrons LIPARTELIANI à ce niveau de compétition.

La médaille, les fleurs et les chèques ont été présentés par le Dr Lisa Allan, directrice des événements de la Fédération internationale de judo et M. Shengeli Pitskhelauri, médaillé de bronze mondial et médaillé européen

Final

LIPARTELIANI, Eteri (GEO) contre GJAKOVA, Nora (KOS)

Concours pour la médaille de bronze

MEZHETSKAIA, Daria (RUS) contre KAJZER, Kaja (SLO)

PERISIC, Marica (SRB) contre DEGUCHI, Christa (CAN)

Résultats finaux

1. GJAKOVA, Nora (KOS)

2. LIPARTELIANI, Eteri (GEO)

3. DEGUCHI, Christa (CAN)

3. MEZHETSKAIA, Daria (RUS)

5. KAJZER, Kaja (SLO)

5. PERISIC, Marica (SRB)

7. KONKINA, Anastasiia (RUS)

7. NASCIMENTO, Ketelyn (BRA)