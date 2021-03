Le dernier jour de la Grand Chelem de Tbilissi 2021 est arrivé à une conclusion décisive. Trois pays ont en fait remporté deux médailles d’or: la Mongolie (troisième place), le Canada (deuxième place) et la Géorgie (première place), tandis que 22 ont des médaillés et 36 athlètes placés dans le bloc final. Le pays hôte peut être satisfait de ce résultat. Dans un contexte très difficile et compétitif, être parmi ceux qui sont en tête du classement était presque garanti pour la Géorgie, mais la première place était tout sauf certaine.

Georgian lance un géant dans la finale de plus de 100 kg

La puissance géorgienne Gela Zaalishvili a donné à la nation natale tant de choses à encourager, en lançant gros pour un Ippon après l’autre, tout au long de ses matchs préliminaires. Dans la finale des plus de 100 kilos, il a stupéfié les spectateurs en lançant dans les airs le médaillé mondial et olympique brésilien Rafael Silva! Le jeune Géorgien avait une puissance brute imparable. Certains dont il a gardé pour célébrer avec son coach.

«Je suis toujours prêt à me battre pour mon pays, pour ma patrie. Je pense que c’est la bonne façon de vivre, je fais de gros efforts, je m’entraîne toujours dur et j’essaie toujours de gagner », explique Zaalishvili.« Cela me donne une force psychologique et une confiance en moi. Cela me donne un grand pouvoir.

Final

SILVA, Rafael (BRA) contre ZAALISHVILI, Gela (GEO)

Concours pour la médaille de bronze

INANEISHVILI, Saba (GEO) contre ERDOGAN, Cemal (TUR)

SARNACKI, Maciej (POL) contre GRANDA, Andy (CUB)

Résultats finaux

1. ZAALISHVILI, Gela (GEO)

2. SILVA, Rafael (BRA)

3. GRANDA, Andy (CUB)

3. INANEISHVILI, Saba (GEO)

5. ERDOGAN, Cemal (TUR)

5. SARNACKI, Maciej (POL)

7. HEGYI, Stephan (AUT)

7. YUSUPOV, Alisher (UZB)

Préparez-vous à la finale des moins de 90 kg

Lors de l’épreuve des moins de 90 kg, le spécialiste vétéran des travaux préparatoires Marcus Nyman a gagné dans un style typique, un hold-down lui a assuré son premier Grand Chelem d’or en 5 ans. La plus grande taille de Nyman dérangeait Mungai, son adversaire italien, qui avait du mal à se rapprocher de lui, mais ce qui est peut-être encore plus dangereux avec le Suédois, c’est son talent en ne-waza. Une séquence d’expert a finalement attrapé Mungai avec une forte immobilisation pour ippon et la troisième victoire de Nyman dans un grand chelem. Le président de la Fédération internationale de judo, M. Marius Vizer, a remis les médailles.

Final

MUNGAI, Nicholas (ITA) contre NYMAN, Marcus (SWE)

Concours pour la médaille de bronze

BOBONOV, Davlat (UZB) contre KOCHMAN, Li (ISR)

JANDREEV, Shermukhammad (UZB) contre GANTULGA, Altanbagana (MGL)

Résultats finaux

1. NYMAN, Marcus (SWE)

2. MUNGAI, Nicholas (ITA)

3. BOBONOV, Davlat (UZB)

3. GANTULGA, Altanbagana (MGL)

5. JANDREEV, Shermukhammad (UZB)

5. KOCHMAN, Li (ISR)

7. BOZBAYEV, Islam (KAZ)

7. BROWN, Colton (États-Unis)

Femme du jour

Notre femme du jour était la chinoise Xu Shiyan – une grande Ura Nage a été le point culminant de la finale des plus de 78 kg, lui donnant une toute première médaille d’or en Grand Chelem. Elle a reçu sa médaille par le directeur sportif de la FIJ, M. Armen Bagdasarov.

« À cause de l’amour. Je pense que parce que je suis un jeune athlète, je dois me préparer davantage pour toutes les compétitions, en particulier pour la tournée mondiale de la FIJ et les Jeux olympiques », dit Shiyan.« Mais maintenant je suis jeune, j’aime le judo, donc je suis très passionné. «

Final

NUNES, Rochele (POR) contre XU, Shiyan (CHN)

Concours pour la médaille de bronze

HERSHKO, Raz (ISR) contre SOUZA, Beatriz (BRA)

ALTHEMAN, Maria Suelen (BRA) contre WANG, Yan (CHN)

Résultats finaux

1. XU, Shiyan (CHN)

2. NUNES, Rochele (POR)

3. ALTHEMAN, Maria Suelen (BRA)

3. SOUZA, Beatriz (BRA)

5. HERSHKO, Raz (ISR)

5. WANG, Yan (CHN)

7. KALANINA, Yelyzaveta (UKR)

7. SLUTSKAYA, Maryna (BLR)

Le Canada remporte le titre sous les 100 kg

Chez les moins de 100 kg, le Canadien Shady Elna a grimpé sur le podium. Il a battu le favori local Sulamanidze en finale, rattrapant le Géorgien avec un Kouchi gari de dernière minute, et tenant pour la victoire! M. Mikhail Kaveleshvili, député et président du Comité des sports et de la jeunesse a remis à Shady sa médaille d’or tant attendue.

Double néerlandais dans la finale des moins de 78 kg

Pendant ce temps, la finale des moins de 78 kg était une affaire entièrement néerlandaise. Comme c’est généralement le cas lorsque deux athlètes du même pays se rencontrent dans le bloc final, les deux ont eu du mal à prendre le dessus, jusqu’à une séquence au sol qui ressemblait à une autre mais qui a permis à Natascha Ausma de forcer une soumission avec un étranglement clinique, mais en vrai Judo Fashion, vérifiez immédiatement son amie et adversaire – Karen Stevenson. M. Sergey Soloveychik, vice-président de la FIJ et président de l’Union européenne de judo, a décerné les médailles.

Final

AUSMA, Natascha (NED) contre STEVENSON, Karen (NED)

Concours pour la médaille de bronze

GRAF, Bernadette (AUT) contre LANIR, Inbar (ISR)

MA, Zhenzhao (CHN) contre BABINTSEVA, Aleksandra (RUS)

Résultats finaux

1. AUSMA, Natascha (NED)

2. STEVENSON, Karen (NED)

3. LANIR, Inbar (ISR)

3. MA, Zhenzhao (CHN)

5. BABINTSEVA, Aleksandra (RUS)

5. GRAF, Bernadette (AUT)

7. BROLIH, Patricija (SLO)

7. SHMELEVA, Antonina (RUS)

Beaucoup plus à venir

Le mastodonte géorgien de judo a continué à rouler le jour 3 – autant de combattants dynamiques, mettant sur un spectacle épique de judo. Les jeunes et les arrivants ont brillé pendant une grande partie de la journée, battant des noms connus et des champions. La compétition a pris fin avec la Géorgie sur le podium, une fois de plus.

M. Florin Daniel Lascau, directeur sportif de la FIJ et directeur des arbitres par intérim a remis la médaille tant convoitée au vainqueur géorgien, qui a partagé le moment avec son coéquipier à ses côtés sur le podium. Conclusion d’un autre tournoi passionnant pour la Fédération internationale de judo.

Rejoignez-nous sur les rives de la mer Méditerranée, à Antalya, pour un nouveau grand chelem en moins d’une semaine pour continuer à suivre l’aventure des courses de qualification olympique.