Judith Durham, pop star australienne qui a chanté avec les Seekers, décède à 79 ans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Chanteuse et pianiste de formation classique, Judith Durham a toujours été plus intéressée par le jazz que par la musique folk. Mais à 19 ans, alors qu’elle travaillait comme secrétaire dans une agence de publicité à Melbourne, en Australie, et tentait de lancer une carrière d’enregistrement en parallèle, elle a été invitée par un collègue à chanter avec son trio folk-pop, les Seekers. Elle s’est rapidement retrouvée sur scène au bar et café Treble Clef, s’harmonisant avec le groupe sur des chansons folkloriques comme “Down by the Riverside” et “Banks of the Ohio”.

Comme Mme Durham l’a dit, elle n’a jamais été officiellement invitée à rejoindre le groupe. Mais en 1964, un peu plus d’un an après avoir commencé à s’asseoir avec les musiciens, ils lui ont demandé si elle “voulait aller à l’étranger”. Le groupe avait été embauché pour chanter sur un paquebot à destination de l’Angleterre. Cela semblait être une belle aventure, pensa-t-elle, alors elle mit ses ambitions jazz entre parenthèses et se joignit à ses trois amis chanteurs.

Le voyage a propulsé Mme Durham et le groupe au sommet des charts pop et, un peu à sa grande consternation, au centre du swing de Londres. Peu de temps après l’arrivée des Seekers en Angleterre, ils ont été découverts par un promoteur et introduits dans un studio d’enregistrement, où la soprano lumineuse de Mme Durham a élevé des chansons comme “I’ll Never Find Another You”, “The Carnival Is Over” et “Georgy Girl”. .” “J’étais timide”, a-t-elle déclaré à un journaliste des décennies plus tard, “mais quand je chantais, je me sentais vraiment autonome.”

Sa mort, le 5 août à 79 ans, a fait taire ce qu’Elton John a décrit comme “la voix la plus pure de la musique populaire”, que Mme Durham a déchaînée dans les chansons des Seekers et plus tard dans sa propre carrière de plusieurs décennies en tant qu’artiste solo. . La cause était des complications d’une maladie pulmonaire chronique, selon une déclaration d’Universal Music Australia et du label Musicoast, qui a déclaré qu’elle était décédée en soins palliatifs après avoir été hospitalisée à Melbourne.

Pendant quelques années au milieu des années 1960, les Seekers ont été un phénomène international, rivalisant de popularité avec les Beatles et vendant plus de 50 millions de disques. Avec leurs harmonies puissantes et leurs paroles mélancoliques sur l’amour et la romance, le groupe était une douce alternative aux groupes de rock comme les Rolling Stones et les Who. Plus folkloriques que la plupart des artistes pop, plus pop que la plupart des groupes folkloriques, ils ont cultivé une image épurée qui s’est démarquée dans le swing de Londres, où Mme Durham a évité la scène des clubs et a rejeté les imprimés psychédéliques au profit de jupes A-line plus traditionnelles.

Bien qu’elle ait été éclipsée par ses camarades de groupe (elle mesurait 5 pieds 2 pouces), elle est devenue le point central du groupe, conquérant le public avec “sa vulnérabilité et son manque de prétention”, a écrit le critique culturel Clive Davis, passant en revue l’un des albums du groupe en 1996. concerts de retrouvailles pour le Times de Londres. « Timide et même parfois gauche, Durham partage la réserve de Barbara Dickson, ainsi que sa pureté de diction », a-t-il ajouté. “Elle veut que nous sachions que c’est la chanson qui compte, pas la star.”

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié Mme Durham de “trésor national et d’icône australienne”, déclarant dans un tweet après sa mort qu’elle “a donné la parole à un nouveau volet de notre identité et a aidé à ouvrir la voie à une nouvelle génération d’artistes australiens”.

En Angleterre, les Seekers se sont associés à l’auteur-compositeur et producteur Tom Springfield, le frère du chanteur anglais Dusty Springfield, grimpant au sommet des charts pop britanniques et australiens avec leur single de 1964. “Je ne trouverai jamais un autre toi” qui a atteint le n ° 4 aux États-Unis. En 1966, ils ont eu leur plus grand succès américain avec «Georgy Girl», la chanson titre entraînante d’un film britannique mettant en vedette Lynn Redgrave, Alan Bates et James Mason. La chanson a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100, derrière seulement “I’m a Believer” des Monkees, et a été nominée pour un Academy Award.

Les autres succès du groupe comprenaient “A World of Our Own”, “Someday, One Day”, “Morningtown Ride” et « Le carnaval est terminé » qui a dominé les charts pop en Grande-Bretagne et en Australie et était basé sur un air folklorique russe du XIXe siècle. Lorsque les Seekers sont retournés en Australie en 1967, leur performance au Sidney Myer Music Bowl de Melbourne a attiré 200 000 personnes, établissant un nouveau record de fréquentation pour un concert dans l’hémisphère sud.

“Quand j’ai vu cette mer de gens”, se souvient Mme Durham, selon le Melbourne Herald Sun, “j’ai failli mourir de peur”.

Même si elle semblait généralement sereine pendant les représentations, Mme Durham a déclaré qu’elle avait lutté contre l’anxiété et le doute depuis son adolescence. “J’étais une personne très complexe, inquiète, gênée et tendue”, a-t-elle déclaré au Daily Mail en 1996. “J’ai trouvé mon monde avec les Seekers superficiel et à voie unique. J’aimais chanter, mais je me sentais comme un oiseau en cage. Elle a quitté le groupe en 1968 pour se concentrer sur sa propre musique, sortant des albums solo et se lançant dans un voyage spirituel qui l’a amenée à méditer deux heures par jour. Elle parlait souvent de sa croyance en la réincarnation et de « la loi du karma ».

“Je n’impose pas mes croyances aux gens”, a-t-elle déclaré dans une interview en 1994 avec The Age, un quotidien de Melbourne. «Cet aspect des choses peut être sur-commercialisé et déprécié s’il devient trop transparent. [But] Je ne peux pas imaginer ce que ça doit être de continuer dans la vie sans croire ce que je crois. Cela me donne un but et une direction dans la vie, et c’est l’objectif de ma vie.

Judith Mavis Cock est née à Essendon, une banlieue de Melbourne, le 3 juillet 1943. Son père était un aviateur militaire pendant la Seconde Guerre mondiale qui a ensuite travaillé comme directeur des ventes pour une entreprise d’électricité. Sa mère souffrait d’asthme – Mme Durham était également maladive dans son enfance, diagnostiquée avec une bronchectasie pulmonaire – mais participait souvent à des réunions de famille autour du piano, où Mme Durham et sa sœur aînée chantaient des chansons de Bing Crosby et d’autres standards pop.

Mme Durham a commencé à prendre des cours de piano à l’âge de 6 ans et a ensuite étudié à Ruyton, une école de jour pour filles près de Melbourne. Elle travaillait à l’agence de publicité J. Walter Thompson lorsqu’elle a rencontré Athol Guy, un responsable de compte qui jouait de la contrebasse et l’a invitée à s’asseoir avec les Seekers. Le groupe comprenait également ses anciens camarades de lycée Keith Potger et Bruce Woodley, qui chantaient et jouaient de la guitare. À ce moment-là, Mme Durham avait commencé à se produire en utilisant le nom de jeune fille de sa mère.

En 1969, elle épouse Ron Edgeworth, un pianiste et directeur musical britannique. Ils se sont produits ensemble dans de petits théâtres et cabarets avant de s’installer dans le Queensland, dans le nord-est de l’Australie. En 1990, ils se trouvaient dans une voiture qui est entrée en collision frontale avec un autre véhicule près de Melbourne. Le conducteur de l’autre voiture a été tué et Mme Durham a été hospitalisée pendant plusieurs mois pour des fractures de la jambe, du bras et de la clavicule.

Mme Durham a déclaré que l’accident de voiture avait stimulé la prise en compte de sa propre mortalité et l’avait inspirée à retrouver ses anciens camarades du groupe The Seekers, qui avaient déjà joué en son absence avec des chanteurs tels que Julie Anthony et Karen Knowles.

Alors qu’ils se préparaient pour une tournée de concerts en Australie, son mari a été diagnostiqué avec une maladie du motoneurone, une maladie dégénérative. Il est décédé en 1994.

“Je considère tout ce qui m’arrive comme faisant partie de mon destin”, a déclaré Mme Durham au Daily Mail. “J’essaie toujours de chercher le meilleur dans les choses. C’est quelque chose sur lequel Ron et moi avons basé nos vies et, lorsque des événements difficiles se sont produits, notre croyance en la réincarnation nous a facilité la tâche. Les survivants incluent sa sœur, Beverley Sheehan, une autre chanteuse.

Mme Durham a continué à se produire avec les Seekers au cours des deux décennies suivantes, faisant des tournées à travers l’Australie et l’Europe. Elle et ses compagnons de groupe ont été nommés Officiers de l’Ordre d’Australie en 2014, l’année après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui a affecté sa capacité à lire et à écrire mais pas à chanter. Elle se sentait responsable, a-t-elle dit, de “donner de la joie aux gens” à travers la musique.