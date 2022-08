Judith Durham, icône de la musique folk australienne, décède à 79 ans

Commentez cette histoire Commentaire

MELBOURNE, Australie – Judith Durham, l’icône de la musique folk australienne qui a acquis une renommée mondiale en tant que chanteuse principale de The Seekers, est décédée. Elle avait 79 ans. Durham est décédé vendredi soir à l’hôpital Alfred de Melbourne après avoir souffert de complications d’une maladie pulmonaire de longue date, ont déclaré samedi Universal Music Australia et Musicoast dans un communiqué.

Elle a fait son premier enregistrement à 19 ans et est devenue célèbre après avoir rejoint The Seekers en 1963. Le groupe de quatre est devenu le premier groupe australien à remporter un succès majeur dans les charts et les ventes au Royaume-Uni et aux États-Unis, vendant finalement 50 millions de disques.

Parmi les succès internationaux, citons “The Carnival is Over”, “I’ll Never Find Another You”, “A World of Our Own” et “Georgy Girl”.

Durham se lance dans une carrière solo en 1968 mais enregistre à nouveau avec The Seekers dans les années 1990.

“C’est un triste jour pour la famille de Judith, ses collègues Seekers, le personnel de Musicoast, l’industrie de la musique et les fans du monde entier, et nous tous qui faisons partie de la vie de Judith depuis si longtemps”, a déclaré Graham, membre de l’équipe de direction de The Seekers. Simpson.

Ses compagnons de groupe dans The Seekers – Keith Potger, Bruce Woodley et Athol Guy – ont déclaré que leur vie avait été changée à jamais en perdant « notre précieux ami de toujours et notre étoile brillante ».

« Son combat a été intense et héroïque, ne se plaignant jamais de son destin et acceptant pleinement sa conclusion. Son magnifique héritage musical, Keith, Bruce et moi sommes si chanceux de le partager », ont-ils déclaré.

Les hommages ont afflué pour le chanteur bien-aimé, le Premier ministre Anthony Albanese décrivant Durham comme “un trésor national et une icône australienne”.

“Judith Durham a donné la parole à un nouveau volet de notre identité et a aidé à ouvrir la voie à une nouvelle génération d’artistes australiens”, a écrit Albanese sur Twitter. “Sa gentillesse manquera à beaucoup, les hymnes qu’elle a donnés à notre nation ne seront jamais oubliés.”

Dans son État natal, Victoria, le premier ministre Dan Andrews a déclaré que Durham avait conquis le monde de la musique en Australie et à l’étranger.