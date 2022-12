Judi Love de Loose Women a l’air plus mince que jamais alors qu’elle se glisse dans un corset sexy en direct à l’antenne

La star de LOOSE Women, Judi Love, a fait rougir les fans en enfilant un corset sexy en direct à l’antenne.

La comédienne de 42 ans a montré sa silhouette incroyable en se transformant en vêtement push-up noir moulant.

TVI

TVI

Le comédien a mis un écran aux gros seins lors de l’émission de jour[/caption]

Lors de l’épisode de jeudi, le panel a discuté du cadeau de Noël parfait et souhaitait savoir si un corset serait un cadeau approprié pour un ami.

La star de I’m A Celebrity Charlene White, 42 ans, a admis s’attacher régulièrement dans un corset et a déclaré qu’elle en portait actuellement un sous sa tenue.

Alors que Frankie Bridge a donné à ses co-stars ses meilleurs conseils pour retirer un corset en allant aux toilettes.

Mais c’est le changement de tenue spectaculaire de Judi qui a laissé les téléspectateurs sous le col.

Vêtue d’un costume fuchsia brillant, Judi a présenté un affichage époustouflant alors qu’elle arborait l’ensemble aux gros seins sous sa veste.

Charlene n’a pas tardé à rappeler aux téléspectateurs qu’il s’agissait d’une émission de jour, alors que Judi se pavanait dans le studio en lingerie soyeuse.

Elle a ensuite taquiné les fans lorsqu’elle a commencé à retirer sa veste pour révéler sa taille fine.

Plus tôt ce mois-ci, Judi a montré sa silhouette soignée après sa perte de poids de 1,5 pierre dans une robe moulante.

Elle a volé la vedette aux MOBO Awards à l’OVO Arena de Wembley hier soir.

Judi était un pur délice dans sa robe en maille noire alors qu’elle posait sur le tapis rouge.

La star de Strictly a mis les bouchées doubles dans sa tenue transparente qui comportait une mini-robe noire ajustée en dessous.

Pendant ce temps, Judi a révélé un béguin secret pour un étalon Strictly en disant: “Il peut me jeter à tout moment!”

Elle a parlé de sa célébrité préférée dans l’émission à succès BBC1, qu’elle a jouée en elle-même l’année dernière, épatant les juges avec son célèbre twerk.

Judi a été époustouflé par les séquences de danse du présentateur animalier Hamza depuis qu’il a rejoint Strictly.

C’était sa «samba sexy» en particulier qui la rendait folle.

S’adressant à The Sun lors de son lancement glam new Very fashion, la comédienne a déclaré: «Il peut me jeter sur la piste de danse à tout moment.

« L’avez-vous vu faire cette samba sexy ? La façon dont il a jeté sa partenaire en l’air et l’a rattrapée. Je veux dire, qui ne voudrait pas ça. C’était sauvage.

Judi, qui a été la première star à twerker dans l’émission avec son partenaire de danse Graziano, a déclaré : « Mon Graz me manque. Je veux dire… regardez-le. Je suis toujours en contact avec Sean Paul aussi sur WhatsApp. Il aime Strictly aussi.