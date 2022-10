Judi Dench dit que «The Crown» est «cruellement injuste», presse Netflix pour un avertissement – ​​National

Judi Dench a critiqué Netflix pour ne pas avoir ajouté de clause de non-responsabilité à la série populaire La Couronne, qui, selon elle, est “cruellement injuste” dans sa représentation de la famille royale britannique.

Dans une lettre ouverte au Times UK, l’actrice oscarisée a écrit que le “drame fictif” présente “un récit inexact et blessant de l’histoire”.

La Couronne suit la vie et le règne de la reine Elizabeth II, décédée en septembre à l’âge de 96 ans, après avoir servi 70 ans sur le trône. Dans la cinquième saison à venir, la reine (maintenant jouée par Imelda Staunton) approche du 40e anniversaire de son ascension au trône au milieu d’années troublantes pour la famille royale dans les années 1990.

“En effet, plus le drame se rapproche de notre époque, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier”, a écrit Dench, 87 ans.

Tout en louant l’original de Netflix comme “brillant”, Dench a fait écho aux griefs de l’ancien Premier ministre britannique John Major.

Major, représenté comme un personnage dans la saison 5 de La Couronnea déclaré dimanche au Mail que la série était “un baril de bêtises malveillantes”.

“Sir John n’a coopéré en aucune façon avec La Couronne. Ils ne l’ont pas non plus approché pour vérifier les faits sur le matériel de script de cette série ou de toute autre série », lit-on dans un communiqué de son bureau.

Dans la dernière saison de La CouronneMajor (joué par Jonny Lee Miller), est vu en train de parler au prince Charles (maintenant le roi Charles) de la possible abdication de la reine.

“The Crown a toujours été présenté comme un drame basé sur des événements historiques”, a réagi un porte-parole de Netflix. “La cinquième série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale – une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens.”

Dans sa lettre ouverte, Dench a écrit que Major n’est “pas seul dans ses inquiétudes”.

“Je crains qu’un nombre important de téléspectateurs, notamment à l’étranger, ne prennent (La Couronne‘s) version de l’histoire comme étant tout à fait vraie », a-t-elle écrit.

Dench a insisté sur le fait qu’il devrait y avoir une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode, malgré les affirmations antérieures du géant du streaming selon lesquelles il n’avait aucun plan et ne voyait pas la nécessité d’ajouter un tel avertissement.

“Personne ne croit plus que moi à la liberté artistique, mais cela ne peut pas rester incontesté”, a écrit Dench.

“Le moment est venu pour Netflix de reconsidérer sa décision – pour le bien d’une famille et d’une nation si récemment endeuillées, en signe de respect envers une souveraine qui a servi son peuple si consciencieusement pendant 70 ans, et pour préserver sa réputation aux yeux de ses abonnés britanniques », a-t-elle conclu.

Dench a précédemment joué la reine Elizabeth I dans Shakespeare amoureux (pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle). Elle a également incarné la reine Victoria dans Victoria et Abdoul en 2017 et Mme Brown en 1997.

Saison 5 de La Couronne premières sur Netflix le 9 novembre. La série a récemment interrompu la production “par respect” après la mort de la reine.