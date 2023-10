JUDI® de Capital Rx redéfinit le rôle que joue la technologie dans l’administration des programmes Medicare, Medicaid et de pharmacie commerciale

Les nouvelles fonctionnalités de JUDI®, l’architecture API ouverte et primée, la plateforme de santé d’entreprise moderne, améliorent encore l’efficacité opérationnelle et la capacité des payeurs et des promoteurs de régimes à contrôler les coûts et à améliorer l’expérience des membres.

NEW YORK, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ — Capital Rxle gestionnaire des prestations pharmaceutiques (PBM) et l’administrateur des prestations pharmaceutiques (PBA) à service complet qui font progresser l’infrastructure de soins de santé de notre pays pour améliorer la visibilité des prix des médicaments et les résultats pour les patients, est fier d’annoncer de récentes améliorations à JUDI®, la plateforme de santé d’entreprise (EHP) exclusive et cloud-native de Capital Rx. JUDI unifie toutes les opérations et flux de travail PBM back-end pour la gestion des plans Medicare, Medicaid et commerciaux ainsi que le traitement des demandes de remboursement sur ordonnance au sein d’une seule plateforme afin de remédier aux inefficacités fondamentales liées à l’administration qui contribuent à des coûts plus élevés pour les membres et les promoteurs de régimes et d’améliorer l’expérience des membres.

« Nous avons construit JUDI pour qu’il soit le nouvelle norme pour l’administration des soins de santé et fournir une efficacité de flux de travail sans précédent pour offrir le plus haut niveau de service au prix le plus bas », a déclaré AJ Loiacono, co-fondateur et PDG de Capital Rx. « Une plate-forme moderne et évolutive comme JUDI donne à un plan de santé un véritable avantage concurrentiel en matière d’exploitation. à moindre coût, tout en permettant la flexibilité et l’interopérabilité requises dans un écosystème de soins de santé moderne.

Avec toutes les fonctions PBM de base de JUDI® et la possibilité de déployer rapidement des améliorations, les clients économisent du temps et de l’argent. Tweet ça

Lancé en 2021 pour améliorer les coûts et les niveaux de service dans le secteur commercial, JUDI a commencé à traiter les demandes d’assurance-maladie le 1 janvier 2023. Ryan Kelly, cofondateur et directeur technique de Capital Rx, a déclaré : « Nos équipes de produits et de développement ont travaillé sans relâche pour apporter de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités sur le marché afin que nos équipes de gestion de comptes et d’exploitation puissent facilement configurer et personnaliser les plans et les avantages. » La flexibilité et l’interface conviviale de JUDI permettent des délais d’exécution le jour même pour la plupart des demandes de configuration des clients. Ryan a ajouté : « Aucune autre plateforme n’est aussi intuitivement conçue ou capable de répondre aux besoins actuels et futurs des clients, y compris la possibilité d’intégrer des données de pharmacie médicale ou d’autres données sur la santé des patients via les API ouvertes de JUDI.

Améliorer la capacité des dirigeants et des promoteurs de régimes de santé à contrôler le programme de pharmacie

JUDI est modulaire, de sorte qu’un plan de santé, par exemple, peut choisir les services que les équipes de Capital Rx prendront en charge et ce qu’il souhaite gérer en interne. Qu’un client choisisse une solution à service complet ou gère des éléments de son programme, le fait de disposer de toutes les fonctions PBM de base dans JUDI et de la possibilité de publier des améliorations, telles qu’un nouvel outil d’autorisation préalable (PAT) et des « actions groupées », facilite les plans. gagnez du temps, réduisez le risque d’erreurs et améliorez l’efficacité opérationnelle.

L’autorisation préalable (AP) reste un problème dans l’industrie

Il existe de nombreuses données d’enquête et commentaires de professionnels de la santé soulignant la frustration suscitée par l’AP en tant qu’outil de gestion de l’utilisation. Les prestataires de services de santé considèrent généralement l’AP comme un obstacle fastidieux et gourmand en ressources qui peut retarder les soins aux patients ou contribuer à des résultats indésirables. Une étude récente – Influence des exigences d’autorisation préalable sur la prise de décision clinique des prestataires – a constaté que les prescripteurs trouvent l’AP « fastidieuse, tant sur le plan personnel qu’administratif », et qu’ils « modifieront les décisions cliniques pour éviter les exigences d’AP et les fardeaux associés ».

Le PAT de Capital Rx est intégré à JUDI, de sorte que les clients n’ont pas besoin de passer d’un système à l’autre pour gérer les processus. Au sein de JUDI, PA est configurable au niveau du secteur d’activité, du client ou du groupe. De plus, les fonctionnalités standard de PAT incluent l’intégration automatique du formulaire, une fonction de demande de test intégrée tirant parti de l’évaluation en temps réel, la possibilité de créer des autorisations directement à partir d’un examen de cas PA et des flux de travail rationalisés qui permettent d’économiser d’innombrables heures.

Actions en vrac



La fonctionnalité Bulk Action a été ajoutée à JUDI pour permettre aux utilisateurs de configurer des stratégies de couverture (avantages du plan) à partir de zéro ou de modifier les attributs des stratégies de couverture existantes au plus haut niveau (par exemple, éviter l’AP sur un groupe de médecins ou autoriser la couverture des tests COVID sur un livre d’affaires en quelques minutes), tandis que JUDI est capable d’administrer les prestations au niveau individuel. Cette fonctionnalité fait gagner énormément de temps aux forfaits comportant des centaines de stratégies de couverture à créer ou à mettre à jour. La tâche peut être effectuée en quelques secondes dans JUDI, et les choix de prestations de régime définis pour un ID de stratégie de couverture (CSID) peuvent même être copiés sur un autre.

De plus, les clients avec plusieurs CSID peuvent être « chargés par lots » directement dans JUDI. Il s’agit d’une autre amélioration du flux de travail qui permet de gagner du temps, de réduire le risque d’erreurs et de réduire le stress des dirigeants des régimes de santé.

Pour en savoir plus sur les capacités d’administration des prestations pharmaceutiques de Capital Rx et sur JUDI, veuillez visiter Capital Rx – JUDI®.

À propos de Capital Rx

Capital Rx est une entreprise de technologie de la santé qui change la façon dont les médicaments sur ordonnance sont fixés et dont les patients sont soignés en Amérique. En tant que Certified B Corp™, Capital Rx exécute sa mission grâce à un Single-Ledger Model™ efficace qui augmente la visibilité et réduit la variabilité des prix des médicaments. La plateforme de santé d’entreprise cloud native de la société, JUDI®, connecte tous les aspects de l’écosystème pharmaceutique, desservant plus de 2,4 millions de membres pour les plans Medicare, Medicaid et commerciaux. En collaboration avec ses clients, Capital Rx réinvente l’administration des prestations pharmaceutiques et rétablit la confiance dans les soins de santé. Pour en savoir plus, visitezcapitalrx.com.

Contacts médias

Michael Passanantevice-président principal, marketing et communications

Justin VenneriDirecteur, Communications

[email protected]

SOURCE Capital Rx