Judge Judy célèbre son 80e anniversaire avec une escapade «idyllique» aux Bahamas: «On ne pourrait pas avoir un meilleur anniversaire»

La juge Judy Sheindlin célèbre une étape importante : la star a eu 80 ans le 21 octobre.

Pour fêter ça, Sheindlin a emmené sa famille à Musha Cay, une île des Bahamas. Son mari, le juge Jerry, et 23 autres invités auraient participé au voyage.

L’île possède des plages de sable blanc, une eau cristalline et de nombreuses activités tropicales.

“On ne pourrait pas avoir un meilleur anniversaire qu’entouré des gens que vous aimez qui vous aiment dans un endroit idyllique et préservé”, a déclaré Sheindlin à Fox News Digital à propos de son escapade d’anniversaire.

Alors que Sheindlin fête ses 80 ans, voici un retour sur sa carrière au fil des ans.

Diplôme de droit

Le juge Judy est un nom familier depuis des décennies. Avant de faire ses débuts à la télévision, elle a fréquenté le Washington College of Law où elle est d’abord devenue avocate d’entreprise.

Elle est ensuite devenue procureure aux tribunaux de la famille avant d’être nommée juge au tribunal pénal en 1982 par le maire de New York, Ed Koch.

Débuts à la télévision

En 1993, le Los Angeles Times a écrit un article sur Sheindlin, qui a suscité une interview sur “60 Minutes”.

La couverture médiatique a conduit Sheindlin à plus d’opportunités, ce qui a entraîné sa retraite du droit de la famille après 25 ans de pratique.

En 1996, elle publie son premier livre, “Don’t Pee on My Leg and Tell Me It’s Raining”.

Les débuts de “Judy Judge”

Toujours en 1996, Sheindlin a lancé son émission à succès, “Judge Judy”. Elle était connue pour ses remarques intelligentes au tribunal qui ont fait de l’émission le programme judiciaire le mieux noté chaque saison.

“J’espérais que nous aurions une course de trois ou quatre ans et que mon mari et moi pourrions nous permettre un appartement de deux chambres à un pâté de maisons de la plage en Floride comme lieu de retraite”, a-t-elle déclaré Gens en 2021.

“Nous étions fonctionnaires. Nous avions cinq enfants qui étaient tous scolarisés, la plupart étant allés à l’université. Nous avons essayé de faire en sorte qu’ils ne soient pas accablés par de lourdes dettes.”

‘Judge Judy’ remporte un grand succès

“Judge Judy” a duré 25 saisons, le dernier épisode étant diffusé en juillet 2021.

Les revenus de Sheindlin auraient atteint 47 millions de dollars par an, ce qui en faisait l’une des personnes les mieux rémunérées à la télévision.

En 2014, elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L’année suivante, Sheindlin a reçu une mention dans le livre ” Guinness World Records ” pour le juge ou l’arbitre le plus ancien dans un programme sur le thème de la salle d’audience.

Fin d’une époque

En mars 2020, Sheindlin a annoncé que son émission cessait d’être diffusée après 25 saisons.

En mai de la même année, elle a reçu le Lifetime Achievement Award d’Amy Poehler aux Emmy Awards.

“Judge Judy” a remporté trois Emmy Awards pendant la diffusion de l’émission. D’abord en 2013, puis en 2016 et 2017.

Vers quelque chose de nouveau

Peu de temps après que “Judge Judy” ait cessé d’émettre, Sheindlin a commencé la production de son nouveau programme, IMDb TV d’Amazon “Judy Justice”.

En 2021, elle a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle n’était “pas du tout fatiguée” et ne voyait aucune raison de se retirer de la télévision.

“Je ne joue ni au golf ni au tennis. Je n’ai aucune envie d’apprendre à jouer au mahjong, aux échecs ou aux dames. Je sais ce que j’aime faire”, a déclaré Sheindlin au point de vente. “Pourquoi, à mon stade de la vie, j’essaierais de trouver autre chose alors que je sais déjà ce que j’aime ?”

La saison 2 de “Judy Justice” sera diffusée le 7 novembre sur Amazon Freevee.

En octobre 2021, Forbes estimait que Sheindlin valait 460 millions de dollars.