Jude Soonsup-Bell quittera Chelsea ce mois-ci

L’attaquant de l’académie de Chelsea Jude Soonsup-Bell va quitter le club ce mois-ci.

L’athlétisme a rapporté en novembre que l’attaquant très bien noté, qui aura 19 ans la semaine prochaine, envisageait son avenir à Chelsea et que ce serait probablement sa dernière saison à Stamford Bridge.

L’accord actuel de Soonsup-Bell expire cet été, mais les discussions sur une prolongation sont au point mort en janvier dernier lorsqu’il a commencé à réfléchir à son avenir. L’adolescent a désormais décidé d’avancer son départ.

Les clubs de Premier League et d’ailleurs en Europe surveillent la situation et sont prêts à profiter de la disponibilité de Soonsup-Bell. Les modalités de sa sortie devront être discutées entre Chelsea et sa prochaine équipe, mais ne poseront pas de problème.

L’adolescent a fait ses débuts seniors pour Chelsea sous l’ancien entraîneur Thomas Tuchel il y a à peine 13 mois et a été présenté comme une grande perspective à l’académie du club pendant un certain temps.

Par exemple, lors de la campagne 2019-2020, il a marqué 26 buts dans toutes les compétitions pour diverses équipes de jeunes de Chelsea en seulement 17 apparitions. En février 2021, il est devenu le premier joueur de Chelsea en 59 ans à marquer quatre fois lors d’un match nul en FA Youth Cup.

Bien qu’il n’ait joué que 122 minutes pour les moins de 21 ans en Premier League 2 cette saison, il a tout de même marqué deux buts et enregistré une passe décisive.

L’une des raisons du départ de Soonsup-Bell, après sept années agréables à Chelsea, est qu’il envisage la voie vers l’équipe première et qu’il bénéficiera d’aller ailleurs.

