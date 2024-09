Jude Law nomme le groupe avec lequel il serait « honoré » de travailler

Jude Law a déjà travaillé avec le groupe emblématique et souhaite collaborer à nouveau avec eux

Jude Law serait « honoré » de travailler avec Radiohead, un groupe dont il est un grand fan.

Dans une nouvelle interview, Law a qualifié Radiohead de « l’un des grands groupes ».

L’Ordre La star a continué : « J’ai toujours adoré Radiohead. Je pense qu’ils débordent de talent. J’écoute leur musique régulièrement. C’est l’un des meilleurs groupes du moment. »

Il a ajouté : « J’ai travaillé avec Vampire Weekend [reading a poem on their 2019 album ‘Father Of The Bride’] parce qu’Ezra [Koenig] « C’est un vieil ami à moi. Si Thom Yorke et son groupe veulent que je fasse quelque chose, j’en serais honoré. »

Law a en effet travaillé avec Radiohead en 2012 pour produire un film de campagne pour Greenpeace. Le film sensibilisait au changement climatique, mettant en scène un ours polaire chassé de son habitat de l’Arctique. Le morceau Everything In Its Right Place de Radiohead a été utilisé dans le film.

Les commentaires enthousiastes de Law surviennent après que les membres du groupe se soient récemment réunis pour une répétition, le bassiste Colin Greenwood déclarant : « Nous avons fait quelques répétitions il y a environ deux mois à Londres, juste pour jouer les anciennes chansons. Et c’était vraiment amusant, nous avons passé un très bon moment. »

Pendant ce temps, Jude Law bénéficie d’excellentes critiques pour sa performance dans le nouveau film L’Ordre, où il partage l’affiche avec Nicholas Hoult. Il sera prochainement à l’affiche du prochain La Guerre des étoiles série Équipage squelette comme Jod Na Nawood